Мэр Риги рассказал, почему в последние годы туристов в городе было меньше

Кирсис добавил, что существенным вкладом в привлечение туристов является также поддержка крупных мероприятий, таких как спортивные соревнования и музыкальные фестивали.

В этом году уже несколько месяцев подряд первое место по количеству иностранных туристов в Риге занимают туристы из Германии, что свидетельствует о восстановлении рынка и является положительным фактором для отрасли.

Число немецких и британских туристов в этом году значительно увеличилось - немецких на 38%, а том числе в сезон с мая по июль - на 44%, а туристов из Великобритании - на 11%, в том числе в мае-июле - на 18%.

Как отметил Быков, в этом году особое внимание уделяется рынкам с высоким потенциалом или схожей геополитической ситуацией, таким как Финляндия, Норвегия и Польша. В сегменте краткосрочной аренды жилья российских туристов удалось полностью заменить туристами из других стран, например, количество польских туристов в этом сегменте выросло более чем в два раза, а литовских и финских - на 50%.

По данным RITA, Рига по-прежнему является ведущим туристическим направлением в Балтии, опережая Таллинн и Вильнюс. Эстонцы посещают Ригу на 31% чаще, чем латвийцы Таллинн, а литовцы - на 77% чаще, чем латвийцы Вильнюс.

Сегодня в RITA состоялась пресс-конференция, на которой были предоставлены данные о туризме в Риге в 2024 году и проведенных кампаниях по содействию туризму, а также состоялась презентация зимней кампании.

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