Число туристов в столице возвращается на уровень, предшествовавший пандемии Covid-19, сообщил сегодня на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.
Мэр Риги рассказал, почему в последние годы туристов в городе было меньше
По прогнозам, в этом году заполняемость гостиниц составит 80% от уровня до пандемии - 1,1 млн гостей, а краткосрочная аренда жилья туристами - 93% от объемов 2019 года, сообщил Кирсис.
Мэр отметил, что Рига по-прежнему остается главным центром туризма в Латвии, так как 70% иностранных туристов предпочитают останавливаться в столичных гостиницах.
Как сообщил на пресс-конференции директор Рижского агентства инвестиций и туризма (RITA) Фредис Быков, в этом году за семь месяцев в гостиницах Риги останавливались 617 647 туристов, что на 14% больше, чем в 2023 году.
Как пояснил Кирсис, Covid-19 не является важнейшей причиной, почему ранее сокращалось число туристов. По окончании пандемии люди возобновили путешествия.
Однако после вторжения России в Украину Рига потеряла примерно 200 000 российских и белорусских туристов, которые не вернутся, в связи с чем столица пытается переориентироваться на западноевропейских и скандинавских туристов.
Руководитель управления международного сотрудничества и маркетинга RITA Линда Педе сообщила, что в этом году для привлечения туристов агентство израсходовало примерно 1,5 млн евро. Самые активные кампании проводились в Польше и скандинавских странах. Все они дали запланированные результаты, а в отдельных сегментах даже превысили их.
Кирсис добавил, что существенным вкладом в привлечение туристов является также поддержка крупных мероприятий, таких как спортивные соревнования и музыкальные фестивали.
В этом году уже несколько месяцев подряд первое место по количеству иностранных туристов в Риге занимают туристы из Германии, что свидетельствует о восстановлении рынка и является положительным фактором для отрасли.
Число немецких и британских туристов в этом году значительно увеличилось - немецких на 38%, а том числе в сезон с мая по июль - на 44%, а туристов из Великобритании - на 11%, в том числе в мае-июле - на 18%.
Как отметил Быков, в этом году особое внимание уделяется рынкам с высоким потенциалом или схожей геополитической ситуацией, таким как Финляндия, Норвегия и Польша. В сегменте краткосрочной аренды жилья российских туристов удалось полностью заменить туристами из других стран, например, количество польских туристов в этом сегменте выросло более чем в два раза, а литовских и финских - на 50%.
По данным RITA, Рига по-прежнему является ведущим туристическим направлением в Балтии, опережая Таллинн и Вильнюс. Эстонцы посещают Ригу на 31% чаще, чем латвийцы Таллинн, а литовцы - на 77% чаще, чем латвийцы Вильнюс.
Сегодня в RITA состоялась пресс-конференция, на которой были предоставлены данные о туризме в Риге в 2024 году и проведенных кампаниях по содействию туризму, а также состоялась презентация зимней кампании.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!