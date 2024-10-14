Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Венера усиливается - жить станет легче

Скорпион

Скорпионам стоит помнить, что жизнь - это не только плохое, но и много хорошего. С высокой вероятностью негативный осадок прошлого растворится, сделав жизнь этих людей лучше. Многих Скорпионов ожидают внеплановые изменения в самых разных сферах жизни. Да, если бы не было черных полос, мы бы не ценили белые, но сейчас Скорпионам под силу сделать так, что все плохое превратится в нечто хорошее.

Стрелец

Стрельцам нельзя сейчас распылять свои ресурсы абы на что. Нужно заниматься самыми важными делами, причем так, словно для этого настало идеальное время, а ведь вторая половина недели действительно будет отлично подходить для работы. Венера поможет Стрельцам чаще получать удовольствие от мелких радостей, повысит их жизнелюбие и даст им много сил на великие свершения.

Козерог

Венера поможет Козерогам испытывать неподдельное удовольствие от простого человеческого общения, от приятных дел и забот. Это хорошая неделя как для работы, так и для отдыха. Главное - сконцентрироваться на том, чего хочет душа. Нужно на фоне общего улучшения настроения научиться прощать обиды, давать зажить старым ранам. В любви нужно полагаться не на расчетливость, а на зов сердца.

Водолей

Планеты будут провоцировать Водолеев на новые свершения. Вероятно, этим людям захочется попробовать нечто новое и интересное. Многозадачность, будучи одной из самых сильных сторон Водолеев, существенно поможет им в достижении целей. Бурные эмоции в любовной сфере оставят много ярких воспоминаний об этом периоде. Это идеальное время для романтики и поисков второй половинки.

Рыбы

Настало время для экспансии во всех сферах жизни - в работе и любви, в увлечениях. Рыбы с легкостью смогут разрешить дилеммы, которые нависли над ними. Очень важно ничего не терять в этот период, так как потерянное уже никогда не вернется. Всем Рыбам, которые сейчас в состоянии депрессии, стоит помнить, что даже за самой темной ночью всегда следует яркий рассвет.

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