17 октября Венера перейдет в знак Стрельца, чем многим сделает приятное одолжение, снабдив более значительным запасом сил. Настало время победить своих врагов, исправить ошибки и одолеть внутренних демонов. Астрологи DailyHoro уверены, что благодаря усилению Венеры жить станет легче.
Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Венера усиливается - жить станет легче
Овен
Не исключено, что Овнов постараются обвести вокруг пальца. Обман будет процветать как форма наискорейшего достижения целей, но Овны смогут противостоять недругам. К слову, пользоваться самим такой методикой не стоит, поскольку это может очень сильно навредить карме. Символизм происходящих вокруг событий может серьезно озадачить Овнов, но не нужно пугаться того, что они увидят. Все это следствия прошлых решений.
Телец
Тельцы без особого труда смогут показать себя с лучшей стороны, но легче это сделать будет с 17 числа. Астрологи считают, что с 14 по 20 октября могут вернуться старые проблемы. Разжигать дальше из искры пожар не стоит. Важно тихо и спокойно решать трудности, а не ругать судьбу за ее "невежество". Тельцам нужно быть мудрее и скромнее в эти дни.
Близнецы
Яркие и позитивные эмоции этого периода останутся в памяти Близнецов на долгий срок. Их жизнь может наполниться противоречиями, но они со всем справятся и найдут ключ к разрешению любой непростой ситуации в своей жизни. Открытое противостояние переменам может навредить, поэтому лучше просто расслабиться и плыть по течению, не пытаясь сделать что-то из ряда вон выходящее.
Рак
Раков часто относят к заносчивым людям, но даже если это и так. То они могут с этим справиться. На этой неделе лучше не показывать своего превосходства, а стать чуточку снисходительнее к людям вокруг и к своим врагам в частности. Здоровые амбиции и рассудительность помогут Ракам преуспеть в любовных делах, в работе и в общении с кем угодно и где угодно.
Лев
Львам сейчас стоит играть исключительно за команду добра. Не нужно проявлять эгоизм и поступать не по совести. В принципе, это неплохое время для того, чтобы менять приоритеты. Если что-то не нравится, можно изменить это. Важно также не думать о мести, иначе придется выкопать вторую могилу рядом с той, что Львы готовят своим врагам. Нужно повышать благосостояние. Искать любовь или проявлять теплоту к уже имеющейся половинке.
Дева
Звезды благоволят странникам, так что те Девы, которым не терпится съездить в другой город или страну, могут свободно это делать. Главное в период с 14 по 20 октября - не ждать ничего от будущего и наслаждаться самой жизнью - пребыванием в моменте. Злые завистники, недоброжелатели, сплетники и разлучники получат по заслугам. Не нужно никому желать зла. Вселенная все расставит по своим местам.
Весы
Энергетика первой половины недели плохо подходит для рисков и авантюр, переработок. Зато вторую половину недели с 17 октября хорошо описывает простая поговорка: "Люби то, что делаешь, и делай то, что любишь". Нужно посвящать себя самым важным делам, причем без остатка. Сил и мотивации из-за Венеры должно прибавиться. При желании можно шагнуть в неизвестность, занявшись чем-то новым.
Скорпион
Скорпионам стоит помнить, что жизнь - это не только плохое, но и много хорошего. С высокой вероятностью негативный осадок прошлого растворится, сделав жизнь этих людей лучше. Многих Скорпионов ожидают внеплановые изменения в самых разных сферах жизни. Да, если бы не было черных полос, мы бы не ценили белые, но сейчас Скорпионам под силу сделать так, что все плохое превратится в нечто хорошее.
Стрелец
Стрельцам нельзя сейчас распылять свои ресурсы абы на что. Нужно заниматься самыми важными делами, причем так, словно для этого настало идеальное время, а ведь вторая половина недели действительно будет отлично подходить для работы. Венера поможет Стрельцам чаще получать удовольствие от мелких радостей, повысит их жизнелюбие и даст им много сил на великие свершения.
Козерог
Венера поможет Козерогам испытывать неподдельное удовольствие от простого человеческого общения, от приятных дел и забот. Это хорошая неделя как для работы, так и для отдыха. Главное - сконцентрироваться на том, чего хочет душа. Нужно на фоне общего улучшения настроения научиться прощать обиды, давать зажить старым ранам. В любви нужно полагаться не на расчетливость, а на зов сердца.
Водолей
Планеты будут провоцировать Водолеев на новые свершения. Вероятно, этим людям захочется попробовать нечто новое и интересное. Многозадачность, будучи одной из самых сильных сторон Водолеев, существенно поможет им в достижении целей. Бурные эмоции в любовной сфере оставят много ярких воспоминаний об этом периоде. Это идеальное время для романтики и поисков второй половинки.
Рыбы
Настало время для экспансии во всех сферах жизни - в работе и любви, в увлечениях. Рыбы с легкостью смогут разрешить дилеммы, которые нависли над ними. Очень важно ничего не терять в этот период, так как потерянное уже никогда не вернется. Всем Рыбам, которые сейчас в состоянии депрессии, стоит помнить, что даже за самой темной ночью всегда следует яркий рассвет.
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