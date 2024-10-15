Фото Lux Express случайно отправил эстонских клиентов в "эротическое путешествие" в Ригу. Люди посмеялись

В пятницу по эстонскому сегменту Facebook разлетелась новая реклама Lux Express.

"Билеты от 9,90 евро. С комфортом в Рижский эропорт!" - написано на картинке. "Куда с комфортом?" - задаются вопросом пользователи. "В какой эротический порт они нас отправляют?" - шутят комментаторы.

Реклама Lux Express Фото: Kuvatõmmis/Facebook

Член правления Lux Express Ингмар Роос рассказал, что для перевода текстов на русский язык они используют услуги бюро перевода для корректной и точной передачи сообщения.

"В данном случае это опечатка, допущенная при копировании текстов. Мы рады, что реклама смогла рассмешить людей, однако приносим извинения за эту небольшую ошибку", - отмечает он.

На наш вопрос, не собирается ли компания в ближайшее время отказываться от рекламы на русском языке, Ингмар Роос ответил: "Мы, как и многие другие компании, существенно сократили долю рекламы на русском языке и планируем продолжить в этом направлении в следующем году, принимая во внимание текущую ситуацию и динамику рынка".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!