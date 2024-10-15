Новая реклама Lux Express развеселила многих пользователей Facebook. Автобусный парк прокомментировал произошедшее, а также объяснил, почему рекламы на русском языке в ближайшее время будет становиться все меньше и меньше, пишет Limon.ee.
Фото ⟩ Lux Express случайно отправил эстонских клиентов в "эротическое путешествие" в Ригу. Люди посмеялись
В пятницу по эстонскому сегменту Facebook разлетелась новая реклама Lux Express.
"Билеты от 9,90 евро. С комфортом в Рижский эропорт!" - написано на картинке. "Куда с комфортом?" - задаются вопросом пользователи. "В какой эротический порт они нас отправляют?" - шутят комментаторы.
Член правления Lux Express Ингмар Роос рассказал, что для перевода текстов на русский язык они используют услуги бюро перевода для корректной и точной передачи сообщения.
"В данном случае это опечатка, допущенная при копировании текстов. Мы рады, что реклама смогла рассмешить людей, однако приносим извинения за эту небольшую ошибку", - отмечает он.
На наш вопрос, не собирается ли компания в ближайшее время отказываться от рекламы на русском языке, Ингмар Роос ответил: "Мы, как и многие другие компании, существенно сократили долю рекламы на русском языке и планируем продолжить в этом направлении в следующем году, принимая во внимание текущую ситуацию и динамику рынка".
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