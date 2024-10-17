"Отличный день в Аргентине!" Певец, упавший с балкона отеля, поделился кадрами с отдыха незадолго до смерти

Бывший участник бойз-бэнда One Direction Лиам Пейн, упав с балкона третьего этажа отеля, скончался в Аргентине в возрасте 31 года. Всего за несколько минут до того, как новость о его смерти стала известна, в Snapchat певца появились фотографии и видео, на которых он делился тем, как наслаждается отдыхом. Об этом пишет Limon.