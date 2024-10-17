Бывший участник бойз-бэнда One Direction Лиам Пейн, упав с балкона третьего этажа отеля, скончался в Аргентине в возрасте 31 года. Всего за несколько минут до того, как новость о его смерти стала известна, в Snapchat певца появились фотографии и видео, на которых он делился тем, как наслаждается отдыхом. Об этом пишет Limon.
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"Отличный день в Аргентине!" Певец, упавший с балкона отеля, поделился кадрами с отдыха незадолго до смерти
Фотография, которая, по-видимому, является последним снимком звезды One Direction, была опубликована в его аккаунте на платформе Snapchat незадолго до того, как появилась новость о смерти музыканта. Последние кадры, опубликованные им в Snapchat, предположительно, были сделаны в отеле, где Лиам и погиб.
На одной из фотографий Пейн сидит на стуле в джинсах, футболке, кепке и смотрит вдаль, как позой, так и подписью к фото намекая на знаменитый фильм "Форрест Гамп". "Идея для костюма на Хэллоуин", - пошутил Пейн. Он также опубликовал видео с заголовком "Отличный день в Аргентине".