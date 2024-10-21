В связи с понижением температуры воздуха в ночное время и наступлением переменчивых погодных условий водителям предлагается вовремя оснастить свои автомобили зимними шинами, отметили в компании Latvijas valsts ceļi.
Latvijas valsts ceļi призывает водителей заранее поменять шины на зимние
Как сообщили агентству LETA в VSIA Latvijas valsts ceļi, несмотря на то, что прогноз синоптиков по-прежнему обещает в ближайшие дни относительно теплую погоду, ночью температура воздуха может упасть до нуля или ниже, а утром дороги могут стать скользкими.
Latvijas valsts ceļi также напоминает, что с 1 октября 2024 года действуют дополнительные требования Правил дорожного движения по маркировке зимних шин транспортных средств в период с 1 декабря по 1 марта.
В частности, колеса автомобилей и автобусов, полная масса которых не превышает 3,5 тонны, должны быть оборудованы зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации в снежных или ледовых условиях и имеющими знак "гора и снежинка".
"Эта международная маркировка означает, что шина прошла определенные испытания и признана пригодной для езды по снегу, льду и обледенелой поверхности", - сказал руководитель технического департамента Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Янис Лиепиньш.
Также водителям напоминают, что минимальная глубина протектора зимних шин для легковых автомобилей составляет четыре миллиметра, и этот показатель должен быть не при установке зимних шин осенью, а весной, когда их снимают.
Передвижение на шипованной резине разрешено с 1 октября по 1 мая.
Компания также отмечает, что работы по содержанию дорог зимой направлены на улучшение условий движения, но не могут отменить осенние и зимние погодные условия и полностью исключить их воздействие на дорожное покрытие.
Latvijas valsts ceļi напоминает, что летние шины предназначены для эксплуатации при температуре воздуха не ниже +5 градусов. В холодную погоду резина летних шин становится жестче и уже не может в полной мере обеспечивать достаточное сцепление с дорогой.
Кроме того, в межсезонье состояние дорожного покрытия и, следовательно, условия движения могут меняться очень быстро, поэтому после летнего сезона водителям следует выбирать скорость, соответствующую условиям движения и ожидать, что дорога может занять больше времени, напоминает Latvijas valsts ceļi.
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