Latvijas valsts ceļi призывает водителей заранее поменять шины на зимние

Передвижение на шипованной резине разрешено с 1 октября по 1 мая.

Компания также отмечает, что работы по содержанию дорог зимой направлены на улучшение условий движения, но не могут отменить осенние и зимние погодные условия и полностью исключить их воздействие на дорожное покрытие.

Latvijas valsts ceļi напоминает, что летние шины предназначены для эксплуатации при температуре воздуха не ниже +5 градусов. В холодную погоду резина летних шин становится жестче и уже не может в полной мере обеспечивать достаточное сцепление с дорогой.

Кроме того, в межсезонье состояние дорожного покрытия и, следовательно, условия движения могут меняться очень быстро, поэтому после летнего сезона водителям следует выбирать скорость, соответствующую условиям движения и ожидать, что дорога может занять больше времени, напоминает Latvijas valsts ceļi.

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