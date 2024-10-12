Не за горами 1 декабря, с которого автомобили должны быть оснащены зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации в условиях снега или льда и имеющими маркировку "гора и снежинка". Но как отмечает ведущий программы Zebra Паул Тимротс, не обязательно ждать первого снега, чтобы задуматься о смене шин.
Видео ⟩ Когда менять шины на зимние и какие лучше выбрать?
"Если температура днем ниже +10 градусов, лучше поменять шины на зимние. Не нужно ждать, пока за окном выпадет первый снег. Возможно, несколько дней погода будет теплее, но с шинами ничего не случится", - убежден Тимротс.
Какие шины выбрать? Представитель SIA Lattako создал своеобразный топ зимних шин:
- Pirelli Winter Ice Zero Asimmetrico -шина мягкого состава или фрикционного типа, ассиметричный протектор. Такая шина будет достаточно тихой;
- Goodyear Ultra Grip Ice 3 - королева льда, зимы, снега. увеличенная площадь контакта, внедрено множество различных технологий. Множество различных протекторов для максимального торможения на льду и снегу. Эта шина предназначена для достаточно тяжелых автомобилей;
- Triangle TI501 - если вы хотите брутальное решение с множеством шипов, но при этом сэкономить, то это правильное решение. На одну шину приходится 200 шипов;
- Yokohama - легенда среди зимних шин. Главные суперпоказатели этой шины - мягкое трение, она прекрасно держит дорогу на льду и снегу, а срок ее службы может достигать шести зим, причем сцепление в первые три особо не меняется;
- Maxxis - с этой шиной вы сможете ездить по дорогам любого типа;
- Michelin X-Ice Novus 4 - шины премиум-класса с 250 шипами на шину, но очень тихие;
- Sailun Ice Blazer Arctic - мягкие шины с острыми краями, дружелюбны для кошелька;
- Kumho - шина с мягким составом, направленного типа, чтобы хорошо начать движение и хорошо затормозить, а индикатор износа имеет форму песочных часов.
Выбирая наиболее подходящие для вас зимние шины, Тимротс предлагает водителям подумать не только о подходящем размере для автомобиля.
"Смотрите на протектор, рисунок. Подумайте, куда будете ездить, а потом выберете наиболее подходящий для вас вариант", - заказ ведущий.
Видео: Сюжет программы Zebra
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