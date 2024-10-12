Видео Когда менять шины на зимние и какие лучше выбрать?

Не за горами 1 декабря, с которого автомобили должны быть оснащены зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации в условиях снега или льда и имеющими маркировку "гора и снежинка". Но как отмечает ведущий программы Zebra Паул Тимротс, не обязательно ждать первого снега, чтобы задуматься о смене шин.