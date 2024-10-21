Мальков судака запустили в водоемы Екабпилсского края и озеро Пузес

Самоуправление Екабпилсского края получило финансовую поддержку для трех проектов, представленных на конкурс Рыбного фонда. В этом году мальков выпустили в озера Виеситес, Зую, Вецмуйжас, Лаукезера, Балотес и Маринзея, а также в водохранилище Раджу.

Необходимое финансирование для реализации этих проектов составляет 21 260 евро.



В начале октября для "обеспечения принципа устойчивого сохранения рыбных ресурсов" в водоемы было выпущено 61 650 однолетних мальков судака. Из них 20 000 молоди были выпущены в озеро Виеситес, 1 400 - в озеро Зую, 1 000 - в озеро Вецмуйжас, 14 000 - в водохранилище Раджу, 2250 - в Лаукэзера, 16 000 - в озеро Балотес и 7 000 - в Маринзеяс.



В свою очередь озеро Пузес пополнилось 5000 однолетними мальками судака средним весом до пяти граммов, сообщили агентству LETA в самоуправлении Вентспилсского края.



Доставку и выпуск судачков в водоемы осуществляло хозяйство Эрика Равы.