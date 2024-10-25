"Правительство Японии с серьезными опасениями следит за размещением северокорейских солдат в России, в том числе и за возможностью, что они могут присоединиться с российской агрессии против Украины", - сообщил главный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.

"Недавнее развитие военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая эти события, не только способствует дальнейшему ухудшению ситуации в Украине, но и вызывает серьезные опасения с точки зрения его влияния на безопасность региона вокруг Японии", - сказал журналистам Хаяси.

"Япония продолжает собирать и анализировать соответственную информацию и продолжит сотрудничать с международным сообществом, чтобы по возможности быстрее реализовать соответственные резолюции Совета безопасности и добиться справедливого и длительного мира в Украине, - сообщил Хаяси. - Вторжение России в Украину - постыдный факт, потрясший основы международного порядка".

В четверг Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что первые подразделения северокорейских солдат, обученных на востоных полигонах России, уже прибыли в зону боевых действий, а в среду они были замечены в Курской области России.

Северокорейских солдатов обучали на пяти полигонах в восточной части России, в том числе недалеко от Уссурийска и Улан-Удэ.

В данный момент в России размещено около 12 000 северокрейских солдат, среди них - 500 офицеров, а также три пхеньянских генерала, свидетельствуют данные ГУР.

Москва назначила заместителя министра обороны России Юнусбека Евкурова ответственным за контроль над обучением и адаптацией северокорейских солдат.

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