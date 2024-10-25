"Это наше дело": Путин впервые прокомментировал отправку военных КНДР в Россию

«Что и как мы будем делать в рамках этой статьи, это уже наше дело», — заключил Путин, не рассказав никаких подробностей об отправке северокорейских военных в Россию и их целях.

«Посмотрим, как будет развиваться этот процесс», — добавил он, после чего заявил, что российские военные в Украине сейчас действуют «уверенно на всех направлениях».

Что касается спутниковых снимков, на которые сослался американский журналист, то Путин отшутился: «Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают».

Об отправке северокорейских военных в октябре сообщали Южная Корея, Украина и США.

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян может направить в Россию 12 тысяч военнослужащих. Часть из них, как заявили в Сеуле на прошлой неделе, прибыли на базы на российском Дальнем Востоке. Власти Южной Кореи считают, что переброска связана с планами Москвы задействовать военных КНДР в боевых действиях против украинской армии.

Министр обороны США Ллойд Остин накануне заявил, что у Вашингтона есть данные о присутствии в России военных из Северной Кореи, оговорившись при этом, что у него нет данных о том, какие задачи они должны выполнять.