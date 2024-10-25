Российский президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани впервые прокомментировал сообщения об отправке в Россию северокорейских военных для возможного участия в войне против Украины. Он не стал отрицать их присутствие в России, но не уточнил, с какой целью они прибыли.
"Это наше дело": Путин впервые прокомментировал отправку военных КНДР в Россию
Вопрос Путину задал журналист американской телекомпании NBC. Он сказал, что присутствие военных КНДР показывают спутниковые снимки. «Что они здесь делают? — спросил журналист. — И не является ли это серьезной эскалацией конфликта?»
«Не действия России привели к эскалации», — отреагировал Путин и в очередной раз заговорил о «госперевороте» в Украине в 2014 году. Он также обвинил западные страны в том, что они вооружают украинскую армию и помогают ей воевать.
Путин напомнил, что ранее в четверг Госдума ратифицировала договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» с Северной Кореей, подписанный российским президентом в Пхеньяне летом этого года. Договор подразумевает «оказание взаимной помощи в случае агрессии» против одного из его участников.
«Там есть статья 4», — сказал Путин. И добавил: Пхеньян «относится к нашим договоренностям серьезно».
Статья 4 соглашения предусматривает, что «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
«Что и как мы будем делать в рамках этой статьи, это уже наше дело», — заключил Путин, не рассказав никаких подробностей об отправке северокорейских военных в Россию и их целях.
«Посмотрим, как будет развиваться этот процесс», — добавил он, после чего заявил, что российские военные в Украине сейчас действуют «уверенно на всех направлениях».
Что касается спутниковых снимков, на которые сослался американский журналист, то Путин отшутился: «Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают».
Об отправке северокорейских военных в октябре сообщали Южная Корея, Украина и США.
По данным южнокорейской разведки, Пхеньян может направить в Россию 12 тысяч военнослужащих. Часть из них, как заявили в Сеуле на прошлой неделе, прибыли на базы на российском Дальнем Востоке. Власти Южной Кореи считают, что переброска связана с планами Москвы задействовать военных КНДР в боевых действиях против украинской армии.
Министр обороны США Ллойд Остин накануне заявил, что у Вашингтона есть данные о присутствии в России военных из Северной Кореи, оговорившись при этом, что у него нет данных о том, какие задачи они должны выполнять.
«Есть свидетельства, что в России находятся военные из КНДР, — сказал Остин. — Что именно они там делают? Это пока неясно. Нам со всем этим нужно разобраться».
Американская Wall Street Journal писала, что северокорейские военные должны получать реальный опыт боевых действий в условиях войны против Украины, а их отправка якобы была обусловлена секретным пунктом договора между Москвой и Пхеньяном, подписанного Путиным летом.
Отправка военных Северной Кореей для оказания поддержки России в Украине станет «значительной эскалацией», заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в Курскую область, в которую в начале августа вторглись ВСУ.
Москва уже ранее комментировала сообщения об отправке военных КНДР, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но Путин комментирует эту тему впервые.
Представитель МИД России Мария Захарова накануне говорила, что нетрудно понять, «кто и для каких целей инициировал все эти вбросы и шумихи, все эти информационные волны».
«Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его. Во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Корее», — заявила она журналистам.
Южнокорейские СМИ сообщали, что Сеул может увеличить военную помощь Киеву в ответ на действия Москвы и Пхеньяна, а также направить своих представителей в Украину для наблюдения за военным КНДР.
Выступая на итоговой пресс-конференции БРИКС, Путин ответил на вопрос московского редактора Би-би-си Стива Розенберга. Тот спросил, как заявления Путина о глобальной стабильности и безопасности соотносятся с его действиями в последние два с половиной года и вторжением в Украину.
До начала «СВО» (войны против Украины) не было ни атак дронов, ни обстрелов российских городов, напомнил журналист. Ударов беспилотников не было, признал Путин. «Но была гораздо худшая ситуация», — добавил он, после чего в очередной раз изложил свою версию о том, что Запад должен был обратить внимание на «постоянные и настойчивые» требования России, связанные с НАТО и Украиной.
Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил, на что готов пойти Путин, чтобы закончить войну в Украине, и на что не готов. Ответ был короткий: он готов рассматривать варианты мирных договоренностей, только «исходя из реалий, которые складываются на земле».