В лесу Вецумниекской волости Бауского края замечены два медведя

Он призывает людей быть внимательными, так как в лесах Умперте много хороших грибных мест, где теперь, как понятно, хозяйничают и мишки. О том, что медведей двое, Янис Бите узнал в пятницу вечером, когда камера возле кормушки для животных зафиксировала в темноте одновременно уже двух медведей.

Бурые медведи (Ursus arctos) во всем Евросоюзе, в том числе и в Латвии, являются охраняемыми животными. Сейчас в Латвии, по последним оценкам, может быть 60-70 медведей. В повседневной жизни медведь не агрессивен, и обычно он избегает встречи с человеком.

В Эстонии с 1 августа по 31 октября проходит сезон охоты на бурых медведей, и в этом сезоне Департамент окружающей среды разрешил охоту на 94 медведя.

В сентябре этого года эстонский сайт натуралистов Looduskalender опубликовал видео, на котором видно, как медведь лакомится яблоками в Эстонии.

Видео с медведями:

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