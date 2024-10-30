Богатый клетчаткой и белком, способствует похудению и укреплению костей. Чудеса, приписываемые пудингу из семян чиа, можно продолжать до бесконечности, но что же на самом деле? Что это за суперпродукт, который стоит целое состояние, а его хвалят во всем мире? Мы попробовали приготовить его сами и спросили мнение как диетолога, так и шеф-повара.

Семена чиа - как белки, которые на самом деле грызуны, но в отличие от крыс у них просто гораздо лучший PR.

За свое удачное место в топе продуктов чиа может поблагодарить ацтеков, для которых эти семена были основой основ рациона. Их ели целиком, давили масло, мололи в муку, не говоря уже о том, что семена использовались в различных ритуалах. Считается, что употребление этих семян гарантирует сверхъестественные способности. На языке майя "чиа" означает "сила". Лжи тут нет, еда, в которую добавлены семена чиа, действительно восстанавливает энергию и силы.

Семена чиа могли бы так и не получить всемирную известность, если бы не профессор