Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.
Известно, откуда возьмут деньги на завершение строительства южной части Центрального вокзала
Средства на достройку южной части Рижского центрального вокзала будут перенаправлены из проекта строительства инфраструктуры зарядки аккумуляторных поездов на железнодорожной линии Земитаны - Сигулда (74,4 миллиона евро), а также из проекта строительства 5,3-километровой линии скоростного автобуса или метробуса в Риге (40 227 980 евро).
Как заявили в Министерстве финансов, после завершения строительных работ южная половина Рижского центрального вокзала будет готова к вводу в эксплуатацию и начнется движение поездов. Устранение ограничений на нынешнем вокзале, где функционируют только пять путей вместо запланированных 11, позволит ввести дополнительные услуги электропоездов, тем самым привлекая больше пассажиров и стимулируя переход на железнодорожный транспорт.
Строительство южной части станции планируется завершить в третьем квартале 2026 года, говорится в документе.
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