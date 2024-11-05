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Известно, откуда возьмут деньги на завершение строительства южной части Центрального вокзала

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Новый электропоезд на Рижском центральном вокзале
Новый электропоезд на Рижском центральном вокзале Фото: Edijs Pālens/LETA

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Средства на достройку южной части Рижского центрального вокзала будут перенаправлены из проекта строительства инфраструктуры зарядки аккумуляторных поездов на железнодорожной линии Земитаны - Сигулда (74,4 миллиона евро), а также из проекта строительства 5,3-километровой линии скоростного автобуса или метробуса в Риге (40 227 980 евро).

Как заявили в Министерстве финансов, после завершения строительных работ южная половина Рижского центрального вокзала будет готова к вводу в эксплуатацию и начнется движение поездов. Устранение ограничений на нынешнем вокзале, где функционируют только пять путей вместо запланированных 11, позволит ввести дополнительные услуги электропоездов, тем самым привлекая больше пассажиров и стимулируя переход на железнодорожный транспорт.

Строительство южной части станции планируется завершить в третьем квартале 2026 года, говорится в документе.

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