Министерство сообщения подготовило сценарий реализации первого этапа Rail Baltica в Латвии, который предусматривает строительство одного пути от границы Литвы до Эстонии, а также соединения с европейской шириной колеи с одним из двух международных вокзалов Риги, а до завершения первого этапа проекта планируется соединить два международных вокзала Риги в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры, сообщили агентству LETA в министерстве.
Минсообщения подготовило сценарий первого этапа Rail Baltica в Латвии
Выбор между соединением Упеслеяс - Рижский центральный вокзал или Миса - Рижский аэропорт будет основан на отдельном технико-экономическом обосновании, которое определит, какое из двух соединений более выгодно с экономической, технической и финансовой точек зрения. Для этого планируется использовать альтернативные финансовые решения, такие как государственно-частное партнерство.
Министр транспорта Каспар Бришкенс подчеркнул, что на первом этапе проекта Латвия должна обеспечить строительство трансграничного соединения, которому придается наивысший приоритет и срочность, чтобы обеспечить соблюдение интересов национальной экономики и безопасности Латвии и выполнение международных обязательств. Министр также добавил, что необходимо создать сообщение европейской колеи хотя бы с одной из двух международных станций Rail Baltica в Риге.
«Предстоящие переговоры о многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС) будут иметь решающее значение для Латвии и проекта, так как они определят, какой объем финансирования ЕС будет доступен для проекта. От наличия этих средств будет зависеть и то, насколько быстро мы сможем реализовать первую фазу проекта», - добавил министр.
Планируется построить новую железнодорожную линию от станции Иманта до аэропорта «Рига», что позволит соединить обе пассажирские станции до строительства линии европейской ширины и интегрировать аэропорт Рига в существующую железнодорожную сеть. Одновременно планируется построить как минимум четыре региональные станции - Салацгрива, усадьба Скулте, Саласпилс/Даугавкрасты, Бауска, учитывая, что в этих местах запланированы обгонные пути а также пункты технического обслуживания инфраструктуры в Иецаве и Скулте, центр управления движением и подъездной путь к будущему Саласпилсскому грузовому утерминалу.
Общая стоимость реализации первой фазы трансграничного сообщения от границы с Эстонией до границы с Литвой с использованием только грузового объездного пути через Саласпилс составляет 4,5 млрд евро. Общая стоимость двух международных пассажирских станций и сопутствующей путевой инфраструктуры составляет 875 млн евро, в то время как 133 млн евро необходимо для строительства точечных объектов, включая пункты технического обслуживания инфраструктуры в Иецаве и Скулте, центра управления движением и четыре региональные станции.
По оценкам балтийского совместного предприятия RB Rail, участок Рига-Упеслеяс - центральный вокзал потребует 629 миллионов евро, а участок Миса - аэропорт «Рига» - 924 миллиона евро.
В Минсообщения подчеркнули, что эти оценки основаны на первоначальном техническом исследовании и предложенных в нем технических решениях, то есть инвестиции могут быть и меньше.
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