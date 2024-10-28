Минсообщения подготовило сценарий первого этапа Rail Baltica в Латвии

Выбор между соединением Упеслеяс - Рижский центральный вокзал или Миса - Рижский аэропорт будет основан на отдельном технико-экономическом обосновании, которое определит, какое из двух соединений более выгодно с экономической, технической и финансовой точек зрения. Для этого планируется использовать альтернативные финансовые решения, такие как государственно-частное партнерство.

Министр транспорта Каспар Бришкенс подчеркнул, что на первом этапе проекта Латвия должна обеспечить строительство трансграничного соединения, которому придается наивысший приоритет и срочность, чтобы обеспечить соблюдение интересов национальной экономики и безопасности Латвии и выполнение международных обязательств. Министр также добавил, что необходимо создать сообщение европейской колеи хотя бы с одной из двух международных станций Rail Baltica в Риге.

«Предстоящие переговоры о многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС) будут иметь решающее значение для Латвии и проекта, так как они определят, какой объем финансирования ЕС будет доступен для проекта. От наличия этих средств будет зависеть и то, насколько быстро мы сможем реализовать первую фазу проекта», - добавил министр.