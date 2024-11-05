Подписан договор о выделении дополнительных 397 млн евро на Rail Baltica в Латвии

Из этой суммы 337,6 миллиона евро - это средства Европейского инструмента соединения инфраструктуры, а 59,5 миллиона евро - государственное софинансирование.

Эстония получила около 440 млн евро, в том числе 352 млн евро от Европейского инструмента соединения инфраструктуры и 88 млн евро в виде государственного софинансирования, а Литва - около 529 млн евро, в том числе 450 млн евро от Европейского инструмента соединения инфраструктуры и 79 млн евро из государственного бюджета.

Дополнительные средства также были выделены на развитие подсистем электрификации Rail Baltica и других железнодорожных систем, включая строительный надзор и проверку, управление рисками и управление проектом.

Это обеспечит проекту дополнительное финансирование в размере около 1,394 млрд евро, из которых около 1,163 млрд евро поступит от Европейского инструмента соединения инфраструктуры, а 231 млн евро будет софинансироваться тремя балтийскими государствами.

RB Rail отмечает, что это крупнейшее финансирование ЕС, выделенное в текущем финансовом периоде, и одна из самых больших сумм, выделенных среди других инфраструктурных проектов ЕС сопоставимой важности.