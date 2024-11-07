Куда пропала королева Камилла? Отвечает Букингемский дворец

В частности, 77-летняя королева Камилла не смогла посетить ежегодное открытие кенотафа в Вестминстерском аббатстве в четверг, 7 ноября. Королева также не будет присутствовать на приеме для олимпийских и паралимпийских спортсменов в Букингемском дворце, который устраивает король Карл.

"Королева Камилла сейчас не очень хорошо себя чувствует. Из-за легочной инфекции врачи рекомендовали ей короткий период отдыха", - говорится в заявлении дворца.

"С большим сожалением Камилла вынуждена отменить мероприятия на этой неделе, но она очень надеется, что успеет поправиться, чтобы принять участие в памятных мероприятиях в эти выходные, как обычно", - отмечается в документе.

Галерея: Король Карл III и королева Камилла

Как пишет портал Limon со ссылкой на Daily Mail, причин для беспокойства нет: Камилла или подхватила сезонный вирус, или простыла из-за переутомления. Только что они с Карлом III вернулись из тура по Австралии, а на обратном пути несколько дней провели в Индии.

В последний раз королева болела в феврале 2023 года, когда у нее оказался положительным тест на Covid-19. Она заразилась этим вирусом во второй раз.

Проблемы со здоровьем имеются и у короля Карла III. В начале этого года Букингемский дворец объявил, что у него диагностирован рак. Однако Карл продолжает в полной мере исполнять свои официальные обязанности и до сих пор не раскрыл, какой тип рака у него обнаружен.

Галерея: Чарльз и Камилла в Шотландии

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