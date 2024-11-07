Есть ли пробелы в контроле за трудоустройством иностранцев?

Ответственные органы признают, что обмен данными мог бы быть лучше. Сейм также готов активнее участвовать в разработке поправок к законам, регулирующим эту сферу.

Об этом в среду говорили депутаты комиссии по гражданству, миграции и сплоченности общества.

Комиссия уже не в первый раз обращает внимание на вопросы трудоустройства и обучения иностранцев.

Последнее заседание было посвящено гражданам третьих стран, не входящих в Европейский союз и Европейскую экономическую зону, которые приезжают в Латвию легально - по приглашению работодателя или вуза.

Тенденции роста числа таких иностранцев в Латвии схожи с предыдущими годами, но растет количество выданных временных видов на жительство, и в основном это связано с украинскими беженцами. Количество постоянных видов, напротив, уменьшается.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, без учета граждан Украины в настоящее время в Латвии иностранцам выдано около 100 000 разрешений на работу и учебу.

В этом году в Латвии обучается 10 880 иностранных студентов, 2499 из них приняты в вузы в этом году. По данным Министерства образования и науки, больше всего иностранных студентов в Латвии - из Индии и Узбекистана.

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