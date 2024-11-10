Фото Принцесса Уэльская вернулась! И посетила несколько торжеств

В субботу, 9 ноября, принцесса Уэльская присоединилась к королю Чарльзу III, мужу принцу Уильяму и другим членам королевской семьи на поминальной службе в Королевском Альберт-холле.

На Кейт было черное платье с тремя маками. Волосы Кейт были главным украшением ее образа - они выглядели здоровыми и блестящими.

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

На следующий день принцесса Уэльская присутствовала на Дне памяти павших вместе с Софи, герцогиней Эдинбургской - обе наблюдали за моментом возложения цветов с балкона Министерства иностранных дел. Кейт была одета в черный костюм в стиле милитари и соответствующую шляпу с полями.

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Напоминаем, что 77-летняя Камилла не приняла участия в памятных мероприятиях на, так как лечится от легочной инфекции.

После завершения химиотерапии Кейт постепенно возвращается к своим королевским обязанностям.

В июне она в последний раз появилась на публике в день рождения короля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!