Как ранее сообщал Букингемский дворец, в эти выходные принцесса Уэльская вернется к королевским обязанностям. Кейт Миддлтон присутствовала в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших, а на следующий день почтила память погибших минутой молчания на балконе и наблюдала за традиционным возложением цветочных венков.
Фото ⟩ Принцесса Уэльская вернулась! И посетила несколько торжеств
В субботу, 9 ноября, принцесса Уэльская присоединилась к королю Чарльзу III, мужу принцу Уильяму и другим членам королевской семьи на поминальной службе в Королевском Альберт-холле.
На Кейт было черное платье с тремя маками. Волосы Кейт были главным украшением ее образа - они выглядели здоровыми и блестящими.
На следующий день принцесса Уэльская присутствовала на Дне памяти павших вместе с Софи, герцогиней Эдинбургской - обе наблюдали за моментом возложения цветов с балкона Министерства иностранных дел. Кейт была одета в черный костюм в стиле милитари и соответствующую шляпу с полями.
Напоминаем, что 77-летняя Камилла не приняла участия в памятных мероприятиях на, так как лечится от легочной инфекции.
После завершения химиотерапии Кейт постепенно возвращается к своим королевским обязанностям.
В июне она в последний раз появилась на публике в день рождения короля.
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