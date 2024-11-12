Итальянский футбольный клуб серии C "Триестина" выпустил заявление, в котором главный тренер команды Пеп Клотет и генеральный директор Александр Мента комментируют инцидент с участием латвийского футболиста Раймонда Кроллиса. В заявлении говорится, что клуб решил не прерывать сотрудничество с тренером, который извинился перед Кроллисом и предложил нападающему остаться в команде.
Гендиректор "Триестины" рассказал о дальнейшей судьбе тренера, напавшего на футболиста Кроллиса
В футбольном мире вызвало широкий резонанс видео, где латвийский футболист Раймонд Кроллис, получивший красную карточку и вынужденный покинуть поле во время матча итальянской лиги C, вызвал гнев тренера. Клотет схватил латвийца за грудки и основательно встряхнул.
Стоит отметить, что команда играет в этом сезоне не самым лучшим образом и занимает последнее место в чемпионате. 8 ноября, когда произошел инцидент, они тоже проиграли. Кроллис в этом сезоне не забил ни одного гола.
На пресс-конференции после матча тренер заявил, что поступил правильно, поскольку Кроллис позволил на поле недопустимый фол. Клотет также заявил, что Кроллис больше не будет играть за "Триестину", пока он является ее тренером.
Видео: Раймонд Кроллис получает красную карточку и взбучку от тренера
Гендиректор клуба в своем заявлении признал, что команда переживает трудные времена: "Вся организация находится в стрессовом состоянии и должна работать быстро и эффективно с новым тренерским штабом. Мы должны улучшить наши результаты, продолжать демонстрировать твердую приверженность интересам наших владельцев и соответствовать стандартам болельщиков".
Клотет стал тренером "Триестины" в октябре.
Мента отметил, что владельцы клуба вложили значительные средства в то, чтобы сделать команду гордостью города.
"К сожалению, результаты на данный момент не отражают этих целей, но каждый день я вижу причины, по которым они решили пуститься в это приключение, а именно - ценности, которые представляет футбол, такие, как преданность, самопожертвование, этика и взаимное уважение", - сказал гендиректор.
Он объявил, что руководство клуба планирует продолжать сотрудничество с главным тренером, который извинился перед латвийским футболистом.
"Мы выбрали господина Клотета за его харизму и готовность работать в разгар сложного сезона. Тренер всю неделю живет одной целью - победить и создать сильную группу игроков. Мы все очень нервничаем, когда не получаем того, ради чего так упорно работаем", - отметил Мента.
"Это желание и страсть привели к нежелательному инциденту, который, хотя сейчас и сложные обстоятельства, не представляет наши коллективные ценности. Пеп хорошо это знает. В конце недели я много говорил с ним, мы обсуждали наш общий путь, в том числе в дискуссии принимали участие руководители", - продолжил Мента.
Он считает, что этот инцидент поможет укрепить отношения взаимного уважения внутри команды.
"Как организация мы твердо верим, что вместе сможем выйти из этой неприятной ситуации, и с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - отметил генеральный директор.
Главный тренер также прокомментировал инцидент. "Поскольку я очень азартный человек, моя страсть к игре иногда становится очень сильной. От разочарования я в тот момент принял решение, о котором сожалею", - признался Клотет.
"Удаление Раймонда с красной карточкой создало трудности для команды, и последствия были значительными. Хотя его действия могли быть непреднамеренными, в критический момент они оказали давление на команду. Я приношу извинения Раймонду, клубу и нашим болельщикам. Признаю, что моя реакция была неприемлемой", - сказал тренер.
"Я намерен двигаться вперед вместе с командой так, чтобы добиться уважения и сплоченности. У Раймонда будет возможность вернуться в команду, и я верю, что у него есть потенциал, чтобы внести позитивный вклад. Это был поучительный опыт для всех нас. Я верю, что в конечном итоге это сделает нас сильнее как команду", - добавил он.
Уже сообщалось, что после этого инцидента главный тренер сборной Латвии итальянец Паоло Николато решил пригласить Кроллиса в тренировочный лагерь сборной, хотя изначально футболист не был включен в число 25 кандидатов на участие в ноябрьских матчах Лиги наций УЕФА.
Президент Латвийской федерации футбола (ЛФФ) Вадим Ляшенко сообщил в соцсети X, что ЛФФ рассматривает возможность обращения в Федеральный суд Итальянской федерации футбола по поводу нападения.
В группе А итальянской серии С команда "Триестина" с шестью очками в 14 матчах занимает последнее место среди 20 клубов.
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