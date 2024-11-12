Гендиректор "Триестины" рассказал о дальнейшей судьбе тренера, напавшего на футболиста Кроллиса

Клотет стал тренером "Триестины" в октябре.

Мента отметил, что владельцы клуба вложили значительные средства в то, чтобы сделать команду гордостью города.

"К сожалению, результаты на данный момент не отражают этих целей, но каждый день я вижу причины, по которым они решили пуститься в это приключение, а именно - ценности, которые представляет футбол, такие, как преданность, самопожертвование, этика и взаимное уважение", - сказал гендиректор.

Он объявил, что руководство клуба планирует продолжать сотрудничество с главным тренером, который извинился перед латвийским футболистом.

"Мы выбрали господина Клотета за его харизму и готовность работать в разгар сложного сезона. Тренер всю неделю живет одной целью - победить и создать сильную группу игроков. Мы все очень нервничаем, когда не получаем того, ради чего так упорно работаем", - отметил Мента.

"Это желание и страсть привели к нежелательному инциденту, который, хотя сейчас и сложные обстоятельства, не представляет наши коллективные ценности. Пеп хорошо это знает. В конце недели я много говорил с ним, мы обсуждали наш общий путь, в том числе в дискуссии принимали участие руководители", - продолжил Мента.

Он считает, что этот инцидент поможет укрепить отношения взаимного уважения внутри команды.

"Как организация мы твердо верим, что вместе сможем выйти из этой неприятной ситуации, и с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - отметил генеральный директор.