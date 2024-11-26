RB Rail в этом году израсходует на зарплаты около 17 миллионов евро

Авторы программы отмечают, что с 2017 года, когда были сделаны расчеты затрат на реализацию Rail Baltica, расходы RB Rail на персонал выросли более чем в восемь раз.

В распоряжении "Что происходит в Латвии?" имеется письмо RB Rail премьер-министру, согласно которому в сентябре этого года зарплата пяти членов правления предприятия составляла от 10 тыс. до 27 тыс. евро - директор по программному управлению и технический директор получили соответственно 26 865 и 21 865 евро, а остальные три члена правления - от 10 131 до 10 404,84 евро.

Согласно финансовому отчету за 2023 год, в прошлом году расходы на персонал RB Rail превысили 16,12 млн евро. В ноябре этого года предприятие сообщило, что в рамках сокращения бюджета на 2024 год расходы на персонал были снижены примерно на 16%, или на 3,2 млн евро.

Если быRB Rail не сократило расходы на персонал, в этом году они составили бы 20 млн евро, отмечает передача.

"Что происходит в Латвии?" также сообщает, что, согласно финансовому отчету, в прошлом году средняя зарплата восьми старших экспертов и менеджмента предприятия составляла 12 088 евро, еще 19 руководящих сотрудников - 5900 евро. Средняя зарплата 11 международных экспертов составляла 5350 евро, а 41 менеджера среднего звена - 4950 евро. Самую многочисленную группу сотрудников RB Rail составляют старшие специалисты и эксперты со средней зарплатой 3710 евро - таких 93 человека. Зарплаты остальных 36 из более чем 200 сотрудников составили в среднем 2400 евро в месяц.

Всего в RB Rail работает 210 человек, 155 из них находятся в Латвии.

Согласно последним оценкам RB Rail, стоимость первой очереди проекта в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро.

Общая стоимость железнодорожной магистрали в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году затраты на реализацию проекта оценивались в 5,8 млрд евро.

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