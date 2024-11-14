Глава парламентской комиссии: четко виден момент, когда поезд Rail Baltica сошел с рельсов

Промежуточный отчет комиссии содержит 13 выводов, в том числе о причинах задержки проекта как минимум на три года, а также об ответственности должностных лиц Министерства транспорта, Министерства финансов, Министерства экономики и официальных лиц компаний, участвовавших в проекте.

Комиссия на данный момент провела 16 заседаний, а также выездное заседание, в рамках которого посетила стройку Rail Baltica в аэропорту Риги и на железнодорожном вокзале.

Парламентская комиссия по расследованию была создана Сеймом 13 июня этого года по просьбе 34 депутатов для контроля за реализацией проекта Rail Baltica. Ее задача - выявить ошибки, допущенные при реализации проекта, и обеспечить, чтобы он стал приоритетным вопросом для правительства, чтобы решения принимались прозрачно и своевременно, с учетом государственных и общественных интересов, а также влияния на экономику и государственный бюджет. Комиссия была создана на шестимесячный срок.

Как ранее сообщалось, что свои предложения по дальнейшему развитию проекта комиссия планирует представить в итоговом отчете.

Галерея: Строительная площадка центрального узла Rail Baltica на Рижском вокзале

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