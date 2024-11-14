В промежуточном отчете ясно видно, когда "поезд Rail Baltica сошел с рельсов", заявил глава парламентской комиссии по расследованию ситуации с проектом Rail Baltica Андрис Кулбергс в Сейме в четверг, 14 ноября.
Глава парламентской комиссии: четко виден момент, когда поезд Rail Baltica сошел с рельсов
В четверг Сейм рассмотрел промежуточный отчет парламентской комиссии по расследованию ситуации с Rail Baltica.
Кулбергс отметил, что выводы комиссии являются лакмусовой бумажкой для Кабинета министров - чтобы правительство могло продемонстрировать общественности, что ошибки, допущенные министрами в соответствующих секторах, наконец-то выявлены, поняты и будут исправлены, чтобы нам всем не пришлось платить дважды за халатность. "С момента обнародования промежуточного отчета счетчик ответственности (не только политической) запущен для всех министров нынешнего правительства", - подчеркивает глава Комиссии.
Прогнозируемые расходы Латвии на строительство Rail Baltica увеличились с 1,97 млрд евро до 9,59 млрд евро.
Izmeklēšanas komisija norādījusi, ka starpziņojums nav pilnvērtīgs galaziņojums, tādēļ pilnvērtīgi komisijas secinājumi un priekšlikumi tiks pabeigti un iekļauti galaziņojumā. Tomēr komisija jau šajā procesa stadijā ir nonākusi pie konkrētiem konstatējumiem un secinājumiem, starpziņojumā iekļaujot vairākus sākotnējos secinājumus.
Комиссия по расследованию подчеркивает, что промежуточный отчет не является полным и окончательным отчетом, все выводы и предложения будут доработаны и включены в окончательный отчет. Однако уже на данном этапе работы комиссия пришла к конкретным выводам и заключениям.
Промежуточный отчет комиссии содержит 13 выводов, в том числе о причинах задержки проекта как минимум на три года, а также об ответственности должностных лиц Министерства транспорта, Министерства финансов, Министерства экономики и официальных лиц компаний, участвовавших в проекте.
Комиссия на данный момент провела 16 заседаний, а также выездное заседание, в рамках которого посетила стройку Rail Baltica в аэропорту Риги и на железнодорожном вокзале.
Парламентская комиссия по расследованию была создана Сеймом 13 июня этого года по просьбе 34 депутатов для контроля за реализацией проекта Rail Baltica. Ее задача - выявить ошибки, допущенные при реализации проекта, и обеспечить, чтобы он стал приоритетным вопросом для правительства, чтобы решения принимались прозрачно и своевременно, с учетом государственных и общественных интересов, а также влияния на экономику и государственный бюджет. Комиссия была создана на шестимесячный срок.
Как ранее сообщалось, что свои предложения по дальнейшему развитию проекта комиссия планирует представить в итоговом отчете.
Галерея: Строительная площадка центрального узла Rail Baltica на Рижском вокзале
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