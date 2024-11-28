Видео Актер Каспар Зале получил травму в разгар вечеринки

Вечеринка была организована в честь того, что Каспар и его подруга Кейт перешли на "следующий уровень" и поселились в одной комнате.

В последних двух эпизодах Зале показал себя с совершенно другой стороны. Раньше девушки считали его легкомысленным, и создавалось впечатление, что ему не нравится ни одна из участниц шоу, но теперь стала видна романтическая сторона актера.

Учитывая, что Каспар уже выбрал свою фаворитку, ведущий Айвис Цериньш решил, что дамы, претендовавшие на сердце холостяка, Саманта и Лиене, должны покинуть шоу.

Это не помешало компании устроить вечеринку, но закончилась она довольно драматично: Зале пустился в пляс вокруг пальмы, и она сломалась. Актер упал и ударился головой. Серия закончилась тем, что участники шоу обратились к медикам.

Позднее представители съемочной группы сообщили телеканалу TV3, что с артистом все в порядке, медики не нашли ничего серьезного и съемки шоу продолжатся в обычном порядке. При этом они подчеркнули, что Зале в момент происшествия был абсолютно трезв.

"Каспар Зале был немедленно доставлен в больницу, алкоголь [в организме] не был обнаружен", - сказал представитель шоу.

Однако команде пришлось возместить ущерб владельцам виллы, на которой снимается шоу, из-за сломанной пальмы.

Видео: Инцидент на вечеринке

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!