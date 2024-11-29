Многолетний капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш объявивший в начале недели о завершении карьеры, в пятницу, 29 ноября, совершил символическое вбрасывание на матче словацкой Экстралиги.
Видео и Фото ⟩ Даугавиньш символическим вбрасыванием попрощался со своей последней командой
Даугавиньш произвел вбрасывание в форме команды "Дукла", за которую он выступал, но на игру не был заявлен.
В составе клуба Каспар Даугавиньш провел последние полтора сезона. На момент завершения карьеры он был лучшим бомбардиром команды и входил в топ-20 лиги, набрав 20 очков (6 голов и 14 результативных передач) в 19 матчах.
36-летний Даугавиньш всего несколько месяцев назад помог сборной Латвии завоевать путевку на зимние Олимпийские игры 2026 года.
В составе сборной Латвии он участвовал в 12 чемпионатах мира, в том числе в прошлом году, когда команда завоевала бронзовые медали, а также в трех Олимпиадах.
Также спортсмен провел 98 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команды "Оттава Сенаторз" и "Бостон Брюинз". Он играл в финале Кубка Стэнли в составе "Брюинз" в 2013 году. В НХЛ на его счету шесть голов и девять результативных передач.
Нападающий является одним из самых высоко задрафтованных латвийских хоккеистов. Он был выбран "Сенаторами" на 91-м месте в драфте НХЛ 2006 года.
За свою карьеру Даугавиньш также играл в Германии, Швейцарии, России, Американской хоккейной лиге, Юниорской хоккейной лиге Онтарио.
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