Видео и Фото Даугавиньш символическим вбрасыванием попрощался со своей последней командой

Даугавиньш произвел вбрасывание в форме команды "Дукла", за которую он выступал, но на игру не был заявлен.

В составе клуба Каспар Даугавиньш провел последние полтора сезона. На момент завершения карьеры он был лучшим бомбардиром команды и входил в топ-20 лиги, набрав 20 очков (6 голов и 14 результативных передач) в 19 матчах.

36-летний Даугавиньш всего несколько месяцев назад помог сборной Латвии завоевать путевку на зимние Олимпийские игры 2026 года.

В составе сборной Латвии он участвовал в 12 чемпионатах мира, в том числе в прошлом году, когда команда завоевала бронзовые медали, а также в трех Олимпиадах.

Также спортсмен провел 98 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команды "Оттава Сенаторз" и "Бостон Брюинз". Он играл в финале Кубка Стэнли в составе "Брюинз" в 2013 году. В НХЛ на его счету шесть голов и девять результативных передач.

Нападающий является одним из самых высоко задрафтованных латвийских хоккеистов. Он был выбран "Сенаторами" на 91-м месте в драфте НХЛ 2006 года.

За свою карьеру Даугавиньш также играл в Германии, Швейцарии, России, Американской хоккейной лиге, Юниорской хоккейной лиге Онтарио.

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