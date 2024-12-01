Хотя бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс после включения его в санкционный список Великобритании заявил, что не владеет никакой собственностью в Соединенном Королевстве, и материалы его уголовного дела, и общедоступная информация указывают на возможное владение семьей Лембергса компаниями в Великобритании и на британских заморских территориях. Британские санкции должны быть применены и там, считает программа LTV De Facto.
Видео ⟩ Британские санкции должны ударить по скрытой собственности Лембергса
Бывший мэр Вентспилса Лембергс - один из первых, кто попал в санкционный список Великобритании в рамках новой антикоррупционной кампании, начатой новым британским правительством. Лембергс, а также украинский олигарх Дмитрий Фирташ и Изабель душ Сантуш, дочь бывшего президента Анголы, были названы "тремя печально известными клептократами".
В заявлении Министерства иностранных дел Великобритании говорится, что Лембергс злоупотреблял своим политическим положением, получая взятки и отмывая деньги. Он пытался скрыть доходы в инвестиционных трастах и других организациях, в том числе на имя своей дочери Лиги. Поэтому она также включена в санкционный список.
"Прежде всего следует отметить, что предыдущее британское правительство, правительство консерваторов, подвергалось серьезной критике за недостаточное применение антикоррупционных санкций. Эта критика исходила от гражданского общества, от людей вроде меня, а также от оппозиционных лейбористов. Поэтому для них было важно действовать быстро, как только они оказались в правительстве", - говорит директор британского Центра финансов и безопасности Том Китинг.
По мнению эксперта, первыми в санкционный список могли попасть самые легкие мишени: "Я не знаю, почему они выбрали именно эти мишени, не считая того, что Лембергс из Латвии уже был в санкционном списке США, так что в определенном смысле он был легкой мишенью".
Лембергс, конечно, не случайно попал под санкции Великобритании. Достаточно взглянуть на список арестованных активов по его уголовному делу, чтобы понять, что, по версии обвинения, Лембергс владеет акциями и бенефициарным правом собственности в своей компании Smith в Великобритании и на Британских Виргинских островах, заморской территории Великобритании.
Первоначально на имущество дочери Лембергса Лиги также был наложен арест, но позже он был отменен. В списке 2008 года, составленном прокурором, также указаны компании в британской юрисдикции, которыми она, предположительно, владеет.
Кроме того, в открытом доступе находятся судебные решения Гибралтара, вынесенные в течение нескольких лет и описывающие попытки дочери Лембергса прекратить действие траста, зарегистрированного на Гернси. В 2018 году центр журналистских расследований Re:Baltica выяснил, что Cerise Trust владел активами на сумму не менее 10 миллионов долларов. Лига Лемберга на Гибралтаре подала в суд на управляющих трастом, поскольку три компании, находящиеся в основании пирамиды, "инвестировали крупные суммы в два фонда, которые в 2016 году принесли большие убытки", говорится в судебных решениях.
По данным Латвийской службы финансовой разведки (FID), санкции Великобритании не имеют прямого юридического действия в Латвии. Однако банки, особенно если они работают с британскими финансовыми учреждениями, могут соблюдать санкции, чтобы избежать различных рисков.
"С большой долей уверенности можно сказать, что те банки, которые соблюдают санкции Великобритании, соблюдают и санкции США. Поэтому подход этих финансовых учреждений к Лембергсу как к клиенту вряд ли изменится", - прогнозирует заместитель главы FID Паулис Ильенковс.
Но, как отмечает программа, санкции должны распространяться и на британские заморские территории.
"Великобритания владеет или по крайней мере управляет большой сетью финансовой инфраструктуры по всему миру, включая Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Джерси, Гернси и тому подобные места. Они, конечно, являются важными узлами международной финансовой системы. Поэтому тот факт, что Великобритания приняла такое решение, имеет определенный сетевой эффект", - говорит Китинг.
Санкции Великобритании против депутата Вентспилсской думы Лембергса и его дочери включают замораживание активов в британской юрисдикции и запрет на поездки.
Журналисты De Facto встретили Лембергса на входе в здание Вентспилсской думы. Он отказался от интервью, но пообещал записать видео, на котором ответит на заранее присланные ему вопросы, и опубликовать его в интернете.
Вечером Лембергс прислал девятиминутное видео, в котором выразил мнение, что британское правительство нарушило Конвенцию о правах человека. Он отметил, что окончательный приговор по уголовному делу против него не вступил в силу, и заявил, что британцы дискриминируют его по различным признакам. "И меня дискриминируют на основании моего финансового положения, потому что санкции были наложены на меня, поскольку я не беден", - говорит Лембергс.
У него есть своя теория, почему Великобритания решила внести его в санкционный список. Не приводя никаких фактов, предприниматель утверждает, что этого добился его давний оппонент Рудольф Мерони, который не передал государству активы, арестованные по уголовному делу Лембергса.
"Рудольф Мерони забрал имущество моих детей и моей семьи. (...) Но мои родственники, борясь за свое право на собственность, идут законным путем, и Остап Бендер, то есть Рудольф Мерони, и его приспешники проигрывают, в том числе в юрисдикции Великобритании", - говорит Лембергс в видеообращении.
Лембергс утверждает, что санкции Великобритании его не затронут: "Я не владею никакой собственностью в Великобритании. И та недвижимость, которая якобы арестована в Великобритании, мне тоже не принадлежит. (...) Последний раз я делал покупки в Великобритании по меньшей мере 20 лет назад".
Если рассказ Лембергса о его последней поездке за покупками в Великобританию соответствует действительности, то он согласуется с тем, что записано в его официальной декларации и выписках со счета в материалах уголовного дела. 20 лет назад, в 2004 и 2005 годах, Лембергс двумя платежами оставил в лондонском магазине одежды Avi Rossini почти 120 тысяч британских фунтов.
Предположительно, нераскрытые активы Лембергса как в Великобритании, так и за ее пределами, были конфискованы, когда его арестовали 17 лет назад. Неизвестно, сохранился ли этот список. Например, в этом году Лембергс исчез из списка бенефициарных владельцев Ventbunkers, центральной компании вентспилсского транзитного бизнеса. Администратор арестованных активов Рудольф Мерони не ответил на просьбу LTV объяснить это изменение.
Видео: Сюжет передачи De Facto
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