Видео Британские санкции должны ударить по скрытой собственности Лембергса

"Рудольф Мерони забрал имущество моих детей и моей семьи. (...) Но мои родственники, борясь за свое право на собственность, идут законным путем, и Остап Бендер, то есть Рудольф Мерони, и его приспешники проигрывают, в том числе в юрисдикции Великобритании", - говорит Лембергс в видеообращении.

Лембергс утверждает, что санкции Великобритании его не затронут: "Я не владею никакой собственностью в Великобритании. И та недвижимость, которая якобы арестована в Великобритании, мне тоже не принадлежит. (...) Последний раз я делал покупки в Великобритании по меньшей мере 20 лет назад".

Если рассказ Лембергса о его последней поездке за покупками в Великобританию соответствует действительности, то он согласуется с тем, что записано в его официальной декларации и выписках со счета в материалах уголовного дела. 20 лет назад, в 2004 и 2005 годах, Лембергс двумя платежами оставил в лондонском магазине одежды Avi Rossini почти 120 тысяч британских фунтов.

Предположительно, нераскрытые активы Лембергса как в Великобритании, так и за ее пределами, были конфискованы, когда его арестовали 17 лет назад. Неизвестно, сохранился ли этот список. Например, в этом году Лембергс исчез из списка бенефициарных владельцев Ventbunkers, центральной компании вентспилсского транзитного бизнеса. Администратор арестованных активов Рудольф Мерони не ответил на просьбу LTV объяснить это изменение.

Видео: Сюжет передачи De Facto

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