Айвар Лембергс, один из самых богатых людей Латвии, и его дочь Лига Лемберга попали под санкции Великобритании. Их обвиняют в коррупции, отмывании денег и использовании корпоративных схем для сокрытия активов. Эти меры стали частью новой кампании Лондона по борьбе с "грязными деньгами", инициированной министром иностранных дел Дэвидом Лэмми, сообщает пресс-служба Британского правительства.
Великобритания ввела санкции против Лембергса и его дочери
В 2021 году Лембергс был признан виновным латвийским судом по 19 эпизодам, включая вымогательство взяток, подделку документов, отмывание денег и злоупотребление служебным положением. По данным британских властей, он скрывал незаконные доходы через инвестиционные фонды и корпоративные структуры, значительная часть которых была оформлена на его дочь Лигу.
Санкции включают заморозку активов Лембергса и его дочери в Великобритании, а также запрет на въезд в страну. Министр иностранных дел Лэмми подчеркнул, что эти меры - часть более широких усилий по лишению коррупционеров возможностей укрывать свои капиталы.
Введение санкций против Лембергса - часть масштабной инициативы британского правительства по борьбе с глобальной коррупцией. В тот же день под санкции попали украинский олигарх Дмитрий Фирташ и ангольская бизнесвумен Изабел душ Сантуш.
Фирташ обвиняется в выводе сотен миллионов фунтов из украинской экономики через схемы в газовой отрасли. Душ Сантуш, в свою очередь, похитила как минимум 350 миллионов фунтов, используя своё положение в государственном секторе Анголы. Эти деньги могли бы быть направлены на развитие страны.
Великобритания усиливает борьбу с коррупцией через международное сотрудничество. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и Международный центр координации по борьбе с коррупцией (IACCC) играют ключевую роль в замораживании активов и проведении расследований.
На сегодняшний день IACCC помог выявить активы на сумму 1,45 миллиарда фунтов, из которых 631 миллион уже заморожен. Только в Анголе были заблокированы сотни миллионов фунтов, полученных незаконным путем.
Министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что введение санкций против Лембергса, Фирташа и душ Сантуш должно стать сигналом для всех коррупционеров.
"Эти люди своими действиями лишают своих соотечественников возможности развивать системы здравоохранения, образования и инфраструктуры. Их время заканчивается. Эпоха безнаказанного отмывания денег подходит к концу", - заявил Лэмми.
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