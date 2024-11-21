Великобритания ввела санкции против Лембергса и его дочери

В 2021 году Лембергс был признан виновным латвийским судом по 19 эпизодам, включая вымогательство взяток, подделку документов, отмывание денег и злоупотребление служебным положением. По данным британских властей, он скрывал незаконные доходы через инвестиционные фонды и корпоративные структуры, значительная часть которых была оформлена на его дочь Лигу.

Санкции включают заморозку активов Лембергса и его дочери в Великобритании, а также запрет на въезд в страну. Министр иностранных дел Лэмми подчеркнул, что эти меры - часть более широких усилий по лишению коррупционеров возможностей укрывать свои капиталы.

Введение санкций против Лембергса - часть масштабной инициативы британского правительства по борьбе с глобальной коррупцией. В тот же день под санкции попали украинский олигарх Дмитрий Фирташ и ангольская бизнесвумен Изабел душ Сантуш.