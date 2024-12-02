Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: время скрытых возможностей

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У каждого из нас есть свои скрытые возможности, которые на этой неделе могут проявиться в полную силу, уверяют астрологи DailyHoro.
У каждого из нас есть свои скрытые возможности, которые на этой неделе могут проявиться в полную силу, уверяют астрологи DailyHoro.
Помните о том, что когда наступает усталость, это не значит, что нужно останавливаться на пути к достижению целей. Это лишь говорит о том, что у вас еще есть силы, которые можно направить в правильное русло.
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