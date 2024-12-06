Бывший премьер-министр и депутат Сейма Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") решил уйти из правления партии "Единство", так как больше не поддерживает проводимую этой партией политику.
Кариньш объявил, что выходит из правления "Единства", и объяснил причину
О своем решении Кариньш объявил в соцсети X, отметив, что "тяжелой ошибкой является решение об уменьшении взносов на будущие пенсии и серьезном увеличении налога на накопление капитала".
Paziņoju, ka atkāpjos no Vienotības valdes, kuras politiku vairs neatbalstu. Ir smaga kļūda samazināt nākotnes pensiju iemaksas un nopietni celt nodokli kapitāla krājējiem.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) December 6, 2024
Кариньш покинул политику в этом году после скандала в связи с использованием частных авиарейсов и в сентябре присоединился к консалтинговой компании стратегических коммуникаций Kreab. Кариньш является старшим советником Kreab и консультирует клиентов по вопросам геополитики, политики Евросоюза и другим политическим вопросам.
Ранее Латвийское телевидение сообщало, что Кариньш находился в верхних строках списка кандидатов на пост заместителя генерального секретаря НАТО, однако должность не получил. У Кариньша были хорошие шансы на этот пост, но в конце концов, по неофициальным сведениям, скорее всего для соблюдения принципа гендерного равенства было принято решение в пользу женщины на посту заместителя генсека.
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