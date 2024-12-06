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Кариньш объявил, что выходит из правления "Единства", и объяснил причину

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Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Zane Bitere/LETA

Бывший премьер-министр и депутат Сейма Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") решил уйти из правления партии "Единство", так как больше не поддерживает проводимую этой партией политику.

О своем решении Кариньш объявил в соцсети X, отметив, что "тяжелой ошибкой является решение об уменьшении взносов на будущие пенсии и серьезном увеличении налога на накопление капитала".

Кариньш покинул политику в этом году после скандала в связи с использованием частных авиарейсов и в сентябре присоединился к консалтинговой компании стратегических коммуникаций Kreab. Кариньш является старшим советником Kreab и консультирует клиентов по вопросам геополитики, политики Евросоюза и другим политическим вопросам.

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что Кариньш находился в верхних строках списка кандидатов на пост заместителя генерального секретаря НАТО, однако должность не получил. У Кариньша были хорошие шансы на этот пост, но в конце концов, по неофициальным сведениям, скорее всего для соблюдения принципа гендерного равенства было принято решение в пользу женщины на посту заместителя генсека.

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