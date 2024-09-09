Липину интересно Левитс, самолеты, конфликты: как Кариньш власть потерял

Для того, чтобы понять, как все закончилось, нужно узнать - как все начиналось. Поэтому статью я начну с краткой пробежки по политической биографии Кариньша.

Если же вам хочется сразу приступить к основному блюду - то смело листайте ниже.

От новичка до премьер-министра

Разумеется, Кришьянис Кариньш был в политике задолго до того, как стал премьер-министром. Причем фигурой он был важной.

В 2002 году он стал одним из основателей партии "Новое время", которая сходу заняла первое место на выборах в 8-й Сейм. Глава партии Эйнарс Репше стал премьер-министром, а Кариньш - рядовым депутатом Сейма.

Уже в декабре 2004 года, в первом правительстве Айгара Калвитиса, Кариньш стал министром экономики. Был он таковым до 7 апреля 2006 года, когда "Новое время" вышло из коалиции.

На выборах в 9-й Сейм Кариньш также становится депутатом парламента и находится там до 2009 года, когда избирается в Европарламент по списку "Нового времени".

В 2011 году "Новое время" вместе с еще двумя силами превращается в партию "Единство" (которая, забегая вперед, в 2018 году станет "Новым Единством"). А в 2014 году Кариньш снова избирается в Европарламент, теперь уже от "Единства".

Разница есть и в результатах. Если в 2009 году "Новое время" прошло в Европарламент еле-еле, то в 2014 году Кариньш стал четвертым из четырех попавших в Европарламент от "Единства".

За 10 лет Кариньш достаточно успешно показал себя на европейской политической сцене. Пожалуй, самым красивым фактом его евробиографии стало попадание в список 70 самых влиятельных депутатов Европарламента -

он занял 19-е место и был единственным представителем стран Балтии в этой подборке.

В 2018 году Кариньш становится председателем правления новосозданного объединения "Новое Единство" и кандидатом в премьер-министры от него же (при этом в выборных списках его не было). И в биографии Кариньша переворачивается новая страница.