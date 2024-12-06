Во время обсуждения бюджета в Сейме разгорелись жаркие дебаты о пособиях для повышения рождаемости

Петравича пояснила, что несмотря на то что цифровизация облегчает нашу жизнь, есть люди, для которых она является еще и вызовом. "Это люди, которые не росли вместе с цифровой средой", - сказала она, объяснив, что финансирование необходимо для обеспечения обществ пенсионеров такой техникой, как компьютеры и принтеры.

Также Сейм поддержал предложение находящегося в оппозиции "Объединенного списка" о выделении 57 600 евро фонду Детской больницы на организацию лагерей поддержки для детей, получающих паллиативный уход. Депутат "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс рассказал, что в Латвии ежегодно от неизлечимых заболеваний умирают в среднем 15 детей.

Политик подчеркнул, что в лагерях дети с неизлечимыми заболеваниями обретают ощущение нормальной жизни. Это не только финансовый вклад, это также вклад в человечность и сострадание, считает Смилтенс. Депутат отметил, что в лагерях поддержки у детей и их родителей появится возможность получить эмоциональную и практическую помощь.

Как ранее сообщалось, вечером в пятницу, 6 декабря, после трехдневного обсуждения Сейм принял государственный бюджет на 2025 год и связанные с ним законы, предусмотрев, что в следующем году дефицит госбюджета составит 2,9% от размера внутреннего валового продукта (ВВП).

Всего к законопроекту о госбюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы было внесено 311 предложений.

В следующем году доходы консолидированного государственного бюджета составят 15,081 миллиарда евро, а расходы - 17,093 миллиарда евро, гласит принятый законопроект.

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