В Сейме в пятницу, 6 декабря, развернулась острая дискуссия по поводу поддержки населения, которая бы стимулировала рост демографии.
Во время обсуждения бюджета в Сейме разгорелись жаркие дебаты о пособиях для повышения рождаемости
Для поддержки семей с новорожденными детьми Илзе Стобова, депутат от партии "Латвия на первом месте", предложила ввести единовременное пособие на рождение ребенка в размере 5 тысяч евро. Для такого мероприятия по стимулированию рождаемости потребуется 100 млн евро.
Политик доказывала, что существующие механизмы поддержки семей с детьми не создают достаточного чувства стабильности и безопасности, что сдерживает стремление к созданию многодетных семей.
Однопартиец Стобовой, депутат Эдмунд Зивтиньш, выразил мнение, что 100 миллионов евро - это "копейки" для стимулирования рождаемости. Политик задался вопросом, удастся ли в будущем заполнить эстраду на Праздник песни.
Депутат от оппозиции Янис Домбрава (Национальное объединение) заявил, что партийное объединение "Новое единство" не включил в бюджет ничего, что могло бы поддержать семьи с детьми и молодых матерей. По словам оппозиционера, у альянса нет решений, которые способствовали бы воспроизводству населения.
Депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") заявила, что одно пособие не решит всех проблем с рождением детей, и для того, чтобы семьи чувствовали себя уверенно, необходим целый комплекс мер.
Оппозиционный депутат Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") призвал коалицию выйти на трибуну и рассказать, как они будут повышать рождаемость. По словам политика, нынешние показатели рождаемости являются "катастрофическими".
Депутат от "Нового единства" Гатис Лиепиньш призвал к пропорциональности при подаче предложений. Даже при самых высоких пособиях и высоком уровне благосостояния количество рожденных детей будет недостаточным, так как рождаемость снизилась во всем демократическом мире, отметил он.
Какие социальные проекты поддержал Сейм?
Кроме того, в ходе обсуждения бюджета депутаты поддержали несколько предложений оппозиционных партий по выделению средств отдельным обществам или проектам.
Объем финансирования для поддержанных предложений оппозиции колеблется в пределах 50-60 тысяч евро. Большинство депутатов поддержали индивидуальные предложения о выделении средств отдельным организациям или проектам.
Так, поддержано предложение партии "За стабильность!" о выделении в бюджете следующего года 52 400 евро Даугавпилсскому обществу пенсионеров Krona. В предложении партии говорится, что финансирование необходимо на приобретение необходимого для обеспечения деятельности общества оборудования и инвентаря и представительства интересов пожилых людей, в том числе на организацию информационных мероприятий в Латгальском регионе.
Кроме того, большинство депутатов поддержали предложение оппозиционного депутата Петравичи о выделении Латвийской федерации пенсионеров 56 500 евро. В предложении Петравича указала, что финансирование необходимо для достижения целей, предусмотренных уставом федерации, чтобы обеспечить защиту социально-экономических прав и интересов пожилых людей и их организаций и реализацию установленных функций.
Петравича пояснила, что несмотря на то что цифровизация облегчает нашу жизнь, есть люди, для которых она является еще и вызовом. "Это люди, которые не росли вместе с цифровой средой", - сказала она, объяснив, что финансирование необходимо для обеспечения обществ пенсионеров такой техникой, как компьютеры и принтеры.
Также Сейм поддержал предложение находящегося в оппозиции "Объединенного списка" о выделении 57 600 евро фонду Детской больницы на организацию лагерей поддержки для детей, получающих паллиативный уход. Депутат "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс рассказал, что в Латвии ежегодно от неизлечимых заболеваний умирают в среднем 15 детей.
Политик подчеркнул, что в лагерях дети с неизлечимыми заболеваниями обретают ощущение нормальной жизни. Это не только финансовый вклад, это также вклад в человечность и сострадание, считает Смилтенс. Депутат отметил, что в лагерях поддержки у детей и их родителей появится возможность получить эмоциональную и практическую помощь.
Как ранее сообщалось, вечером в пятницу, 6 декабря, после трехдневного обсуждения Сейм принял государственный бюджет на 2025 год и связанные с ним законы, предусмотрев, что в следующем году дефицит госбюджета составит 2,9% от размера внутреннего валового продукта (ВВП).
Всего к законопроекту о госбюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы было внесено 311 предложений.
В следующем году доходы консолидированного государственного бюджета составят 15,081 миллиарда евро, а расходы - 17,093 миллиарда евро, гласит принятый законопроект.
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