Сейм принял госбюджет на 2025 год с дефицитом в размере 2,9% ВВП

Со следующего года планируется упростить административные процедуры для работающих в режиме налога с микропредприятий, в том числе для тех, кто ведет хозяйственную деятельность нерегулярно, предусмотрена возможность регистрироваться для применения режима налога с микропредприятий на ограниченный период времени.

Будет продолжено применение пониженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 12% на свежие фрукты, ягоды и овощи. С целью увеличения экономической активности, а значит, и доходов бюджета, кредитным организациям планируется установить взносы солидарности. Со следующего года до конца 2028 года планируется перенос одного процентного пункта со второго пенсионного уровня на первый.

Проектом бюджета также предусмотрены меры по сокращению теневой экономики: будут поощряться безналичные расчеты в розничной торговле, установлена обязанность для банков информировать Службу государственных доходов о подозрительных сделках на счетах клиентов, ужесточена система учета рабочего времени на строительных площадках, а также ответственность коммерсантов за нарушения при оказании услуг коммерческих перевозок на такси.

В следующем году предполагается повысить пошлину за пользование автодорогами, в среднем на 10% увеличить налог на эксплуатацию транспортных средств, а также с 2027 года в среднем на 10% увеличить ставку налога на эксплуатацию транспортных средств для легковых транспортных средств предприятий. Начиная со следующего года планируется поднять налог на азартные игры, а также увеличить пошлины за перерегистрацию лицензии на организацию азартных игр.

Кроме того, предполагается повысить ставки налога на природные ресурсы для каменного угля, кокса и лигнина, а также со следующего года постепенно повышать акцизы на топливо, природный газ и нефтегазы, используемые в качестве топлива. Планируется отменить освобождение от налога на нефтепродукты, используемые при производстве электроэнергии и когенерации.

С 2027 года планируется повысить ставки акцизов на алкогольные напитки, в том числе пиво, табачные изделия, а с 2025 года - на безалкогольные напитки с уровнем сахара до восьми граммов на 100 миллилитров.

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