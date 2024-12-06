Вечером в пятницу, 6 декабря, после трехдневного обсуждения Сейм принял государственный бюджет на 2025 год и связанные с ним законы, предусмотрев, что в следующем году дефицит госбюджета составит 2,9% от размера внутреннего валового продукта (ВВП).
Сейм принял госбюджет на 2025 год с дефицитом в размере 2,9% ВВП
За госбюджет проголосовали 52 депутата, а против были 34 парламентария.
Депутаты Сейма начали рассматривать бюджет на следующий год в 10:00 часов среды и завершили работу в первый день в 21:00 час. В четверг рассмотрение бюджета длилось с 9:00 до 21:00, а в пятницу - с 9:00 до 19:30.
Включая перерывы, депутаты потратили на рассмотрение бюджета на следующий год приблизительно 33 часа.
На четыре поддержанных большинством голосов депутатов Сейма предложения оппозиции выделено в общей сложности более 200 000 евро.
В пятницу было поддержано предложение Национального объединения о выделении 50 000 евро Латвийскому объединению политически репрессированных и Рижскому обществу политически репрессированных.
Большинством депутатов также было поддержано предложение партии "За стабильность!" о выделении в бюджете следующего года 52 400 евро Даугавпилсскому обществу пенсионеров "Krona".
Кроме того, большинство депутатов поддержало предложение оппозиционного депутата Рамоны Петравичи (ЛПМ) о выделении Латвийской федерации пенсионеров 56 500 евро.
Получило поддержку и предложение находящегося в оппозиции "Объединенного списка" о выделении 57 600 евро фонду Детской больницы на организацию лагерей поддержки для детей, получающих паллиативный уход.
Всего к законопроекту о госбюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы было внесено 311 предложений.
В следующем году доходы консолидированного государственного бюджета составят 15,081 миллиарда евро, а расходы - 17,093 миллиарда евро, установлено поддержанным в окончательном чтении проектом закона о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы. В проект бюджета включен еще 31 законопроект, связанный с бюджетом.
Поступления в госбюджет запланированы на 583,2 млн евро больше по сравнению с 2024 годом, а расходы - на 876,5 млн евро больше.
Дефицит бюджета общего правительства на следующий год запланирован в размере 2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП).
Fotomirkļi no Saeimas ārkārtas sēdes, kurā deputāti galīgajā lasījumā turpina skatīt nākamā gada valsts budžeta projektu https://t.co/gRRAMsbFqD pic.twitter.com/EolKyBq4jn— Saeimas ziņas (@Jekaba11) December 6, 2024
На приоритетные мероприятия в следующем году предусмотрено дополнительное финансирование в общем размере 392,4 млн евро. Учитывая необходимость укрепления государственной безопасности, 284,3 млн евро из этих денег в следующем году приоритетно выделены на обеспечение внутренней и внешней безопасности страны. На Латвию продолжат влиять непредсказуемость и напряженность ситуации в других странах мира, поэтому важно инвестировать в устойчивость государственных структур и общества, чтобы мы были готовы и способны преодолевать любые кризисы и угрозы как сегодня, так и в будущем, подчеркивается в аннотации к проекту бюджета.
Предусмотренное для внутренней и внешней безопасности страны дополнительное финансирование в следующем году предполагается направить на сферы внутренних дел и обороны, а также на укрепление органов безопасности и кибербезопасности. Кроме того, средства предназначены для продолжения поддержки населения Украины.
Значительную часть дополнительного финансирования планируется направить на ряд мер внутренней безопасности для социальной защиты населения. Со следующего года планируется индексировать большую часть пенсии по старости и увеличить различные пособия, в том числе с прежних 50% до 75% будет повышено родительское пособие работающим родителям. С нынешних 700 евро до 740 евро в месяц в следующем году вырастет минимальная заработная плата.
Дополнительное финансирование в следующем году запланировано на компенсируемые медикаменты, первичное здравоохранение, лабораторные исследования, улучшение онкологических услуг, а также укрепление Службы неотложной медицинской помощи. Кроме того, дополнительные деньги предусмотрены на повышение зарплаты работающих в сфере внутренних дел и других службах.
В следующем году планируется упростить систему налогов на рабочую силу: ввести две ставки подоходного налога с населения и одну дополнительную ставку. Для брутто-доходов до 8775 евро в месяц предусмотрена ставка в размере 25,5 процента, а для доходов свыше 8775 евро в месяц - 33%. При этом на доходы свыше 200 000 евро в год запланирована дополнительная ставка в размере 3%.
Прежний дифференцированный необлагаемый минимум предполагается заменить единым необлагаемым минимумом для всех зарплат. В следующем году он составит 510 евро, в 2026 году - 550 евро, а в 2027 году необлагаемый минимум запланирован в размере 570 евро. Необлагаемый минимум для пенсионеров планируется увеличить с нынешних 500 евро до 1000 евро в месяц, а получатели авторских вознаграждений еще до конца 2027 года смогут не регистрироваться в качестве осуществляющих хозяйственную деятельность лиц.
Со следующего года планируется упростить административные процедуры для работающих в режиме налога с микропредприятий, в том числе для тех, кто ведет хозяйственную деятельность нерегулярно, предусмотрена возможность регистрироваться для применения режима налога с микропредприятий на ограниченный период времени.
Будет продолжено применение пониженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 12% на свежие фрукты, ягоды и овощи. С целью увеличения экономической активности, а значит, и доходов бюджета, кредитным организациям планируется установить взносы солидарности. Со следующего года до конца 2028 года планируется перенос одного процентного пункта со второго пенсионного уровня на первый.
Проектом бюджета также предусмотрены меры по сокращению теневой экономики: будут поощряться безналичные расчеты в розничной торговле, установлена обязанность для банков информировать Службу государственных доходов о подозрительных сделках на счетах клиентов, ужесточена система учета рабочего времени на строительных площадках, а также ответственность коммерсантов за нарушения при оказании услуг коммерческих перевозок на такси.
В следующем году предполагается повысить пошлину за пользование автодорогами, в среднем на 10% увеличить налог на эксплуатацию транспортных средств, а также с 2027 года в среднем на 10% увеличить ставку налога на эксплуатацию транспортных средств для легковых транспортных средств предприятий. Начиная со следующего года планируется поднять налог на азартные игры, а также увеличить пошлины за перерегистрацию лицензии на организацию азартных игр.
Кроме того, предполагается повысить ставки налога на природные ресурсы для каменного угля, кокса и лигнина, а также со следующего года постепенно повышать акцизы на топливо, природный газ и нефтегазы, используемые в качестве топлива. Планируется отменить освобождение от налога на нефтепродукты, используемые при производстве электроэнергии и когенерации.
С 2027 года планируется повысить ставки акцизов на алкогольные напитки, в том числе пиво, табачные изделия, а с 2025 года - на безалкогольные напитки с уровнем сахара до восьми граммов на 100 миллилитров.
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