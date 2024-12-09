Вводятся новые рейсы поездов в Даугавпилс, Цесис и Валгу: некоторые поездки станут короче

Увеличится общее число рейсов в Даугавпилс - будут введены два рейса в Даугавпилс и обратно с пересадкой в Айзкраукле на электропоезд-экспресс. При этом в часы пик и по утрам прямые рейсы сохранятся. Таким образом, в общей сложности в Даугавпилс и обратно поезд будет ходить семь раз в день. Для поездов с пересадками будет введен единый билет по той же цене, что и для прямых поездов.