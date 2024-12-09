Начиная с воскресенья, 15 декабря, в расписании поездов будет ряд изменений, в том числе введено несколько новых рейсов в Даугавпилс, Цесис и Валгу, а также улучшен интервальный график движения поездов, сообщили агентству LETA представители Автотранспортной дирекции.
Вводятся новые рейсы поездов в Даугавпилс, Цесис и Валгу: некоторые поездки станут короче
По новому расписанию, некоторые региональные поездки во всех направлениях станут на пять-десять минут короче.
Увеличится общее число рейсов в Даугавпилс - будут введены два рейса в Даугавпилс и обратно с пересадкой в Айзкраукле на электропоезд-экспресс. При этом в часы пик и по утрам прямые рейсы сохранятся. Таким образом, в общей сложности в Даугавпилс и обратно поезд будет ходить семь раз в день. Для поездов с пересадками будет введен единый билет по той же цене, что и для прямых поездов.
Также будет увеличено количество поездов до Цесиса и Валги. В середине дня в Валгу и обратно будет ходить экспресс, что сократит время в пути примерно на 25 минут.
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