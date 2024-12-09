В начале будущего года будет открыт железнодорожный маршрут, который соединит столицы стран Балтии

В свою очередь с 6 января следующего года пассажирские перевозки из Валги в Тарту и далее в Таллинн будут осуществляться дополнительным дизель-поездом эстонского перевозчика Elron, адаптированным к расписанию.

Также изучаются возможности сокращения количества пересадок, в том числе LTG Link совместно с партнерами и представителями эстонских железных дорог проведет тестовый запуск на маршруте Вильнюс - Валга в понедельник, 9 декабря, чтобы проверить техническую совместимость дизельного поезда PESA 730 ML с эстонской железнодорожной инфраструктурой.

Согласно утвержденному расписанию, ежедневный дизельный поезд Вильнюс (7:05) - Рига (11:04) перевозчика LTG Link с воскресенья, 15 декабря, будет адаптирован к дизельному поезду PV Рига (11:16) - Валга (13:51), а рейс того же поезда Валга (14:11) - Рига (16:37) будет адаптирован к рейсу LTG Link Рига (16:55) - Вильнюс (21:03).

В настоящее время ведется работа над графиком исполнения рейсов Валга - Тарту - Таллинн и Таллинн - Тарту - Валга. Более подробная информация о расписании поездов Вильнюс - Рига - Таллинн, ценах на билеты и способах их приобретения будет доступна позднее.

В то же время Elron продолжает работу над открытием прямого рейса Тарту - Рига.

Как уже сообщалось, в конце декабря 2023 года LTG Link, дочерняя компания литовского государственного железнодорожного концерна Lietuvos geležinkeliai по пассажирским перевозкам, запустила железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой.

Разговоры о том, чтобы связать три балтийские столицы маршрутами пассажирских поездов, начались в сентябре 2021 года, когда в честь Европейского года железных дорог из Таллинна через Ригу в Вильнюс отправился "Балтийский экспресс". В нем встретились министры того времени, представители железнодорожной отрасли стран Балтии и Европейской комиссии, а также промоутеры Rail Baltica.

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