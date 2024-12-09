В начале будущего года будет открыто пассажирское железнодорожное сообщение Вильнюс - Рига - Таллинн, сообщили агентству LETA представители Pasažieru vilciens (PV).
В начале будущего года будет открыт железнодорожный маршрут, который соединит столицы стран Балтии
Латвийский железнодорожный перевозчик Vivi, эстонский Elron и литовский LTG Link начали согласование расписаний движения поездов, чтобы в начале будущего года обеспечить пассажирам возможность путешествовать на поезде между странами Балтии.
Общее проведенное в пути время от Вильнюса до Таллинна займет примерно десять часов.
Планируется, что согласованный маршрут движения поездов, которые соединят столицы всех стран Балтии, будет доступен с 6 января 2025 года.
Планируется, что первоначальное сообщение будет осуществляться с использованием подвижного состава всех трех перевозчиков и будет состоять из двух пересадок - в Риге и Валге, время пересадки составит от 10 до 20 минут. В то же время ведется работа по сокращению количества пересадок в ближайшем будущем.
В железнодорожном соединении Вильнюс - Рига - Таллинн в Латвии запланированы остановки Елгава, Рига, Земитаны, Югла, Инчукалнс, Сигулда, Лигатне, Иерики, Цесис, Лоде, Валмиера, Стренчи и Лугажи.
Председатель правления PV Райтис Нешпорс указал, что подготовительный этап для обеспечения железнодорожного сообщения на уровне Балтии будет начат раньше, 15 декабря этого года, когда PV на участке Рига - Валга согласует время отправления дизельного поезда со временем прибытия дизельного поезда LTG Link из Вильнюса в Ригу.
В свою очередь с 6 января следующего года пассажирские перевозки из Валги в Тарту и далее в Таллинн будут осуществляться дополнительным дизель-поездом эстонского перевозчика Elron, адаптированным к расписанию.
Также изучаются возможности сокращения количества пересадок, в том числе LTG Link совместно с партнерами и представителями эстонских железных дорог проведет тестовый запуск на маршруте Вильнюс - Валга в понедельник, 9 декабря, чтобы проверить техническую совместимость дизельного поезда PESA 730 ML с эстонской железнодорожной инфраструктурой.
Согласно утвержденному расписанию, ежедневный дизельный поезд Вильнюс (7:05) - Рига (11:04) перевозчика LTG Link с воскресенья, 15 декабря, будет адаптирован к дизельному поезду PV Рига (11:16) - Валга (13:51), а рейс того же поезда Валга (14:11) - Рига (16:37) будет адаптирован к рейсу LTG Link Рига (16:55) - Вильнюс (21:03).
В настоящее время ведется работа над графиком исполнения рейсов Валга - Тарту - Таллинн и Таллинн - Тарту - Валга. Более подробная информация о расписании поездов Вильнюс - Рига - Таллинн, ценах на билеты и способах их приобретения будет доступна позднее.
В то же время Elron продолжает работу над открытием прямого рейса Тарту - Рига.
Как уже сообщалось, в конце декабря 2023 года LTG Link, дочерняя компания литовского государственного железнодорожного концерна Lietuvos geležinkeliai по пассажирским перевозкам, запустила железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой.
Разговоры о том, чтобы связать три балтийские столицы маршрутами пассажирских поездов, начались в сентябре 2021 года, когда в честь Европейского года железных дорог из Таллинна через Ригу в Вильнюс отправился "Балтийский экспресс". В нем встретились министры того времени, представители железнодорожной отрасли стран Балтии и Европейской комиссии, а также промоутеры Rail Baltica.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!