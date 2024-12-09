Видео "Не подавись!" Силиня объяснила грубую фразу в адрес Смилтенса на дебатах о бюджете

6 декабря возобновилось 17-е (внеочередное) заседание осенней сессии под председательством Дайги Миерини, спикера 14-го Сейма Латвийской Республики. В этот день, согласно стенограмме Сейма, обсуждался законопроект "О государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы". Депутаты представляли свои предложения, и по отдельным поправкам были проведены голосования.

На трибуну поднялся и Смилтенс, который говорил не только о демографической проблеме в Латвии, но и о проекте Rail Baltica и безопасности.

"Для Rail Baltica нет решения ни в бюджете этого года, ни в бюджете следующего года, ни в среднесрочном бюджете, что означает отсутствие ответов на эти вопросы", - сказал Смилтенс. "И, госпожа Силиня, это ваша ответственность, что человек, который, как сказали "Прогрессивные", является лидером Rail Baltica, который много лет проработал в системе, сейчас руководит этим проектом".

Видео: Смилтенс выступает во время дебатов по бюджету в Сейме 6 декабря, после чего Силиня бросает свое высказывание