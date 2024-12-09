Законопроект о бюджете всегда вызывает бурные дискуссии в Сейме, так было и в пятницу, 6 декабря, когда с трибуны выступил Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"). Его высказывания вызвали бурную реакцию со стороны премьер-министра Эвики Силиня ("Новое Единство"), которая со своего места после его выступления отозвалась: "Не подавись, не вытошни". В понедельник, 9 декабря, она объяснила свои слова журналистам.
Видео ⟩ "Не подавись!" Силиня объяснила грубую фразу в адрес Смилтенса на дебатах о бюджете
6 декабря возобновилось 17-е (внеочередное) заседание осенней сессии под председательством Дайги Миерини, спикера 14-го Сейма Латвийской Республики. В этот день, согласно стенограмме Сейма, обсуждался законопроект "О государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы". Депутаты представляли свои предложения, и по отдельным поправкам были проведены голосования.
На трибуну поднялся и Смилтенс, который говорил не только о демографической проблеме в Латвии, но и о проекте Rail Baltica и безопасности.
"Для Rail Baltica нет решения ни в бюджете этого года, ни в бюджете следующего года, ни в среднесрочном бюджете, что означает отсутствие ответов на эти вопросы", - сказал Смилтенс. "И, госпожа Силиня, это ваша ответственность, что человек, который, как сказали "Прогрессивные", является лидером Rail Baltica, который много лет проработал в системе, сейчас руководит этим проектом".
Видео: Смилтенс выступает во время дебатов по бюджету в Сейме 6 декабря, после чего Силиня бросает свое высказывание
"И наконец, безопасность. Хорошая новость заключается в том, что у нас много денег на нее, но хороший вопрос: как эти деньги тратятся? Но помимо денег, есть еще один вопрос: как премьер позволяет министру методично подрывать доверие к сектору безопасности и ничего не делает? Именно ничего. Не требует ответственности, ничего!", - подчеркнул Смилтенс.
Как только Смилтенс поблагодарил за внимание и покинул трибуну, премьер-министр произнесла со своего места: "Не подавись, не вытошни!". Правда, ее голос заглушила спикер Сейма, которая заговорила, предоставляя слово другому депутату.
Видео: Слова Силини после выступления Смилтенса
Силиня не жалеет
"Депутат Смилтенс нанес личные оскорбления [премьеру] с трибуны Сейма, после чего последовала реакция. В организованной оппозицией кампании не участвуем", - прокомментировала порталу TVNET советник премьера Элина Лидере.
В свою очередь премьер-министр пояснила журналистам, что Смилтенс оскорбил ее лично, сказав, что она не способна возглавлять правительство, несмотря на то, что это уже второй бюджет, поданный ее правительством в Сейм.
"Я не жалею о том, что сказала. Я живой человек, эмоциональный. Думаю, я имею право реагировать на подобные оскорбления", - сказала премьер-министр.
"Абсолютно нет", - ответила Силиня на вопрос, будет ли она извиняться за свои высказывания.
У Смилтенса с "Единством" долгая история отношений: когда-то он был членом этой партии, но после его ухода отношения стали натянутыми.
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