В ноябре многолетний капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш объявил о завершении карьеры, и национальная команда не намерена торопить его с принятием решения о возможном возвращении, заявил главный тренер сборной Харийс Витолиньш.
"Пусть пройдет время": Витолиньш не исключает возвращения Даугавиньша на лед
Об этом Витолиньш сообщил в понедельник, 9 декабря, на пресс-конференции в преддверии проверочного турнира Кубка Кауфланда в словацком Попраде. На турнире латвийские хоккеисты 12 декабря встретятся с Норвегией, а 13 декабря померяются силами с хозяевами турнира Словакией.
"Пусть пройдет время. Каспар должен сам решить, что ему делать дальше. С нашей стороны и со стороны Федерации мы поможем ему в принятии любого решения. Спорт - это такая работа, где ты перегораешь, но быстро возвращаешься назад", - поделился Витолиньш.
Что касается игры сборной на ближайшем турнире, то Витолиньш отметил, что рассчитывает увидеть, как хоккеисты покажут свои лидерские качества.
"Мне нравится, что у каждого игрока есть своя роль. Я бы хотел на турнире увидеть, как игроки будут исполнять роли лидеров: у них не было возможности сделать это в олимпийском квалификационном турнире", - сказал Витолиньш.
В качестве потенциальных лидеров Витолиньш назвал Оскара Батню, Мартиньша Дзиеркалса, Эдуарда Тралмакса, Харальда Эгле и Ренара Крастенбергса.
"Пять нападающих, которые не выходили на первый план в олимпийской квалификации. Теперь я буду ждать от них большей концентрации, чтобы решить судьбу игры. Оскар Лапинскис не сможет помочь из-за сотрясения мозга", - сообщил Витолиньш.
Дзиеркалс обычно результативен в сборной, но в Швеции он играет в двух последних звеньях нападения и мало проявляет себя на льду.
"Дзиеркалс определенно хочет забивать голы. В шведской системе его ставят на четвертую линию в качестве чернорабочего. В сборной Латвии он может создавать моменты и брать ворота - я должен постараться дать ему это ощущение", - отметил Витолиньш.
Планируется, что первым вратарем сборной на этом турнире будет Эрик Витолс, а конкуренцию ему составят Густав Давис Григалс и Марек Митенс. "Приятно, что все голкиперы рвутся в сборную", - сказал Витолс.
В прошлом году на Кубке Кауфланда Латвия обыграла Норвегию со счетом 5:0 и уступила Словакии со счетом 0:3, заняв второе место на турнире.
Следующие матчи сборной состоятся весной. В ходе подготовки к чемпионату мира 2025 года сборная Латвии проведет в общей сложности восемь контрольных матчей.
Чемпионат мира пройдет в Стокгольме, где сыграет сборная Латвии, и Хернинге (Дания) с 9 по 25 мая.
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