"Пусть пройдет время": Витолиньш не исключает возвращения Даугавиньша на лед

Дзиеркалс обычно результативен в сборной, но в Швеции он играет в двух последних звеньях нападения и мало проявляет себя на льду.

"Дзиеркалс определенно хочет забивать голы. В шведской системе его ставят на четвертую линию в качестве чернорабочего. В сборной Латвии он может создавать моменты и брать ворота - я должен постараться дать ему это ощущение", - отметил Витолиньш.

Планируется, что первым вратарем сборной на этом турнире будет Эрик Витолс, а конкуренцию ему составят Густав Давис Григалс и Марек Митенс. "Приятно, что все голкиперы рвутся в сборную", - сказал Витолс.

В прошлом году на Кубке Кауфланда Латвия обыграла Норвегию со счетом 5:0 и уступила Словакии со счетом 0:3, заняв второе место на турнире.

Следующие матчи сборной состоятся весной. В ходе подготовки к чемпионату мира 2025 года сборная Латвии проведет в общей сложности восемь контрольных матчей.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме, где сыграет сборная Латвии, и Хернинге (Дания) с 9 по 25 мая.

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