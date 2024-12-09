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"Пусть пройдет время": Витолиньш не исключает возвращения Даугавиньша на лед

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Фото статьи
Фото: Lita Millere/LETA

В ноябре многолетний капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш объявил о завершении карьеры, и национальная команда не намерена торопить его с принятием решения о возможном возвращении, заявил главный тренер сборной Харийс Витолиньш.

Об этом Витолиньш сообщил в понедельник, 9 декабря, на пресс-конференции в преддверии проверочного турнира Кубка Кауфланда в словацком Попраде. На турнире латвийские хоккеисты 12 декабря встретятся с Норвегией, а 13 декабря померяются силами с хозяевами турнира Словакией.

"Пусть пройдет время. Каспар должен сам решить, что ему делать дальше. С нашей стороны и со стороны Федерации мы поможем ему в принятии любого решения. Спорт - это такая работа, где ты перегораешь, но быстро возвращаешься назад", - поделился Витолиньш.

Что касается игры сборной на ближайшем турнире, то Витолиньш отметил, что рассчитывает увидеть, как хоккеисты покажут свои лидерские качества.

"Мне нравится, что у каждого игрока есть своя роль. Я бы хотел на турнире увидеть, как игроки будут исполнять роли лидеров: у них не было возможности сделать это в олимпийском квалификационном турнире", - сказал Витолиньш.

В качестве потенциальных лидеров Витолиньш назвал Оскара Батню, Мартиньша Дзиеркалса, Эдуарда Тралмакса, Харальда Эгле и Ренара Крастенбергса.

"Пять нападающих, которые не выходили на первый план в олимпийской квалификации. Теперь я буду ждать от них большей концентрации, чтобы решить судьбу игры. Оскар Лапинскис не сможет помочь из-за сотрясения мозга", - сообщил Витолиньш.

Дзиеркалс обычно результативен в сборной, но в Швеции он играет в двух последних звеньях нападения и мало проявляет себя на льду.

"Дзиеркалс определенно хочет забивать голы. В шведской системе его ставят на четвертую линию в качестве чернорабочего. В сборной Латвии он может создавать моменты и брать ворота - я должен постараться дать ему это ощущение", - отметил Витолиньш.

Планируется, что первым вратарем сборной на этом турнире будет Эрик Витолс, а конкуренцию ему составят Густав Давис Григалс и Марек Митенс. "Приятно, что все голкиперы рвутся в сборную", - сказал Витолс.

В прошлом году на Кубке Кауфланда Латвия обыграла Норвегию со счетом 5:0 и уступила Словакии со счетом 0:3, заняв второе место на турнире.

Следующие матчи сборной состоятся весной. В ходе подготовки к чемпионату мира 2025 года сборная Латвии проведет в общей сложности восемь контрольных матчей.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме, где сыграет сборная Латвии, и Хернинге (Дания) с 9 по 25 мая.

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