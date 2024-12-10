В понедельник, 9 декабря, в городе Седа Валмиерского края мужчина, ехавший задним ходом на грузовике, наехал на человека, который от полученных травм скончался на месте, сообщили в Государственной полиции.
Трагическое ДТП: мужчину насмерть сбил грузовик
Авария произошла около 13:00 в Седе на улице Парка. Автомобиль Scania сбил пешехода. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.
Согласно статистике, собранной Государственной полицией, за последние 24 часа в Латвии зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие, в десяти ДТП пострадали 13 человек, один человек погиб.
За сутки полиция выявила 346 административных нарушений в сфере дорожного движения, в том числе 111 случаев превышения разрешенной скорости движения и два - агрессивного вождения.
Шесть водителей транспортных средств были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, причем все шестеро были сильно пьяны - концентрация алкоголя в их организме превышала 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность.
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