Трагическое ДТП: мужчину насмерть сбил грузовик

Авария произошла около 13:00 в Седе на улице Парка. Автомобиль Scania сбил пешехода. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Согласно статистике, собранной Государственной полицией, за последние 24 часа в Латвии зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие, в десяти ДТП пострадали 13 человек, один человек погиб.

За сутки полиция выявила 346 административных нарушений в сфере дорожного движения, в том числе 111 случаев превышения разрешенной скорости движения и два - агрессивного вождения.

Шесть водителей транспортных средств были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, причем все шестеро были сильно пьяны - концентрация алкоголя в их организме превышала 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность.

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