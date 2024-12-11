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Тест с призом Проверьте свои знания об ингредиентах косметики и выиграйте эксклюзивный подарок!

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Кожа лица. Иллюстративное фото
Кожа лица. Иллюстративное фото Фото: Ground Picture/Shutterstock

В праздники каждый хочет выглядеть безупречно и чувствовать себя уверенно. Продукты по уходу за кожей могут творить чудеса, заботясь о здоровье кожи, ее сиянии и внешним виде. Проверьте, знаете ли вы, как на кожу влияют ценные активные вещества в составе косметики, и выиграйте эксклюзивный подарочный набор ISDIN от Apotheka.

Зарегистрируйте свой e-mail, пройдите тест и примите участие в конкурсе до 17 декабря.

18 декабря мы выберем победителя, который получит специальный крем для глаз ISDINCEUTICS Vital и сыворотку Retinal Intense с запатентованной уникальной комбинацией ретинальдегида и мелатонина. Этот подарочный набор стоимостью 130 евро станет не только хорошим подарком себе, но и отличным праздничным сюрпризом для близкого человека.

Попробуйте свои силы прямо сейчас, и, возможно, вы станете победителем!

Конкурс организован совместно с Apotheka.

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