В следующем году меняется расчет порога регистрации PVN. Что это значит для компаний?

Пример

В 2024 году лицо, занимающееся хозяйственной деятельностью, сдает в аренду несколько квартир для проживания, получая необлагаемый PVN доход в размере 40 000 евро, а также сдает помещения для магазина или офиса, получая облагаемую PVN сумму в размере 12 000 евро.

Таким образом, в 2024 году лицо получило доход в размере 52 000 евро, который учитывается при расчете порога регистрации для PVN.

При таких обстоятельствах в 2024 году был превышен порог регистрации, и лицо, занимающееся хозяйственной деятельностью, обязано зарегистрироваться в регистре плательщиков PVN и уплачивать PVN за сделки по аренде в течение всего 2025 года.

Если заявление о регистрации в регистре плательщиков PVN будет подано до 15 января 2025 года, то PVN в 2025 году нужно будет уплачивать с момента включения в регистр. Если же заявление будет подано после 15 января 2025 года, то уплата PVN за услуги аренды начнется уже с 1 января 2025 года.