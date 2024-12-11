В 2025 году вступят в силу несколько изменений в области налога на добавленную стоимость (PVN). Одно из самых важных касается расчета порога регистрации для PVN. Теперь при расчете порога в 50 000 евро нужно учитывать не только облагаемые PVN сделки, как это было ранее, но и ряд необлагаемых PVN сделок, сообщила Служба государственных доходов (VID) порталу TVNET.
В следующем году меняется расчет порога регистрации PVN. Что это значит для компаний?
Поэтому предприниматели и лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью, которые в 2024 году совершали облагаемые PVN сделки, а возможно, и необлагаемые PVN сделки (например, операции с недвижимостью, финансовые и страховые услуги и т. д.) и достигли оборота в 50 000 евро, должны до 15 января 2025 года включительно подать заявление для регистрации в регистре плательщиков PVN Службы государственных доходов (VID).
Это можно сделать через Систему электронного декларирования (EDS). Порог в 50 000 евро рассчитывается за календарный год (2024 год), а не за последние 12 месяцев.
Если заявление будет подано до 15 января 2025 года, то PVN за сделки 2025 года нужно будет уплачивать с момента включения лица в регистр плательщиков PVN VID.
Если заявление будет подано после 15 января 2025 года, то PVN за сделки 2025 года нужно будет уплачивать сразу с 1 января 2025 года.
Если в 2024 году оборот предпринимателя превысил порог регистрации PVN в 50 000 евро, то PVN нужно будет уплачивать в течение всего 2025 года. Независимо от оборота добровольно исключить себя из регистра плательщиков PVN VID будет невозможно.
Пример
В 2024 году лицо, занимающееся хозяйственной деятельностью, сдает в аренду несколько квартир для проживания, получая необлагаемый PVN доход в размере 40 000 евро, а также сдает помещения для магазина или офиса, получая облагаемую PVN сумму в размере 12 000 евро.
Таким образом, в 2024 году лицо получило доход в размере 52 000 евро, который учитывается при расчете порога регистрации для PVN.
При таких обстоятельствах в 2024 году был превышен порог регистрации, и лицо, занимающееся хозяйственной деятельностью, обязано зарегистрироваться в регистре плательщиков PVN и уплачивать PVN за сделки по аренде в течение всего 2025 года.
Если заявление о регистрации в регистре плательщиков PVN будет подано до 15 января 2025 года, то PVN в 2025 году нужно будет уплачивать с момента включения в регистр. Если же заявление будет подано после 15 января 2025 года, то уплата PVN за услуги аренды начнется уже с 1 января 2025 года.
Исключения из расчета порога регистрации
При расчете порога регистрации PVN (50 000 евро) не включаются следующие сделки:
- поставка основных средств;
- поставка нематериальных активов;
- необлагаемые PVN сделки, если они носят разовый характер.
Отсрочка регистрации
Если в 2024 году оборот превышает 50 000 евро, но не превышает 55 000 евро, есть возможность отложить регистрацию в регистре плательщиков PVN до конца 2024 года.
Право не регистрироваться
Компании, которые в 2024 году превысят порог в 50 000 евро, совершая только необлагаемые PVN сделки, смогут не регистрироваться в регистре плательщиков PVN VID в 2025 году.
Другие изменения в области PVN
С 2025 года вступят в силу и другие новые условия и уточнения по применению PVN, которые будут касаться как местных, так и иностранных компаний, а также налогоплательщиков, осуществляющих сделки в других государствах-членах. Эти изменения начнут действовать как с 1 января, так и с 1 июля следующего года.
Изменения направлены на приведение законодательства в соответствие с директивами Европейского союза и включают:
- упрощение применения PVN для малых предприятий (МСП);
- пересмотр применения ставки PVN 0% для сделок с дипломатическими и консульскими представительствами, зарегистрированными в Латвии;
- определение места предоставления услуг в культурных и спортивных мероприятиях;
- совершенствование правил применения PVN в соответствии с требованиями ЕС и их согласование с правовым регулированием в других сферах.
На данный момент изменения к Закону о налоге на добавленную стоимость еще не приняты, не объявлены и не опубликованы. Поэтому рекомендуется следить за актуальной информацией в официальном издании Latvijas Vēstnesis и на сайте VID. В настоящее время более подробная информация доступна на сайте Сейма.
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