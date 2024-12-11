Шура Би-2 дал интервью портула LSM+, в котором призался, что ему всегда хотелось пожить в столице Латвии. Среди творческих планов, которыми поделился музыкант, оказались новый альбом и даже необычный дуэт с Лаймой Вайкуле.
"Всегда хотелось пожить в Риге": Шура Би-2 о переезде и дуэте с Лаймой Вайкуле
Музыкант рассказал, что решился на проект Rock'n'Talk с музыкантами в Риге между гастролями "Би-2", потому что является активным человеком. Первое выступление проекта прошло в Риге, однако артист призвал следить за новостями о новых выступлениях в феврале и марте будущего года.
Выбор же латвийской столицы Риги в качестве места своего проживания Шура объяснил так: "Рига - прекрасный город, всегда хотелось здесь пожить. И так как у нас все эти полгода европейский тур, Рига - отличное место, откуда летать, и здесь вообще прекрасно, мне здесь нравится. (...) Здесь отличные музыканты, у меня много друзей, поэтому тут все хорошо".
В течение жизни артист не раз менял место проживания, но не желает называть это "эмиграцией": "Я просто живу в разных частях света. У меня дом в Сан-Диего, в Москву мне пока нельзя, или вообще нельзя. (…) Сейчас пока в Риге, а до Калифорнии лететь достаточно далеко".
При этом второй музыкант коллектива - Лева Би-2 - живет в другом месте, но дуэт давно приспособился создавать музыку дистанционно. Коллектив собирается лишь на репетиции перед выступлениями и для записи песен.
При этом Шура поделился интересной новостью, что недавно записал композицию с Лаймой Вайкуле в стиле диско хаус. Песня вместе с музыкальным видео, вероятно, будет представлена уже в феврале будущего года.
"Большая песня будет, танцевальная, абсолютно необычная и для Лаймы, и для меня", - рассказал музыкант.
Говоря о переезде в новую страну, Шура Би-2 призвал не бояться перемен: "Когда ты выходишь из зоны комфорта, тебя это стимулирует что-то делать, двигаться дальше. Для группы "Би-2" это был большой стимул. Мы заканчиваем новый альбом, думаю, он выйдет летом следующего года, и пластинка получается очень крутая".
Видео: Шура Би-2 о Риге в интервью TVNET
Как писал TVNET+, 20 сентября Шура Би-2 (наст. имя - Александр Уман) снимал в Старой Риге клип на песню "Где ты был?" - спросила птица" для проекта "Нечетный воин Шесть".
"Я переехал в Ригу 10 дней назад и живу вот здесь, за углом. Я подумал - почему бы не снять клип здесь? Это хорошая идея! Мы снимали в Домском соборе и на площади",
- сказал музыкант в интервью TVNET+.
Во время летнего концерта на площадке Wondersala "Би-2" выступили перед 10-тысячной аудиторией с концертной программой "Аллилуйя". Лева Би-2 тогда в очередной раз напомнил, что его супруга Ася родом из Риги и они познакомились именно здесь.
Видео: Концерт группы "Би-2" в Риге (источник - очевидец TVNET)
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!