"Всегда хотелось пожить в Риге": Шура Би-2 о переезде и дуэте с Лаймой Вайкуле

Музыкант рассказал, что решился на проект Rock'n'Talk с музыкантами в Риге между гастролями "Би-2", потому что является активным человеком. Первое выступление проекта прошло в Риге, однако артист призвал следить за новостями о новых выступлениях в феврале и марте будущего года.

Выбор же латвийской столицы Риги в качестве места своего проживания Шура объяснил так: "Рига - прекрасный город, всегда хотелось здесь пожить. И так как у нас все эти полгода европейский тур, Рига - отличное место, откуда летать, и здесь вообще прекрасно, мне здесь нравится. (...) Здесь отличные музыканты, у меня много друзей, поэтому тут все хорошо".

В течение жизни артист не раз менял место проживания, но не желает называть это "эмиграцией": "Я просто живу в разных частях света. У меня дом в Сан-Диего, в Москву мне пока нельзя, или вообще нельзя. (…) Сейчас пока в Риге, а до Калифорнии лететь достаточно далеко".