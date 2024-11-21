Шура Би-2 выпустил первое видео со своим бэндом из латвийских музыкантов

Девушки играют на барабанах, басу, гитаре, клавишных и саксофоне, а также поют.

Это первая запись в таком составе, сообщили представители артиста.

Видео: Шура Би-2 - "Фламенко"

7 декабря в рижском клубе First Шура Би-2 представит концертное шоу Rock'n'Talk. Музыкальные и вокальные партии также поддержат латвийские музыканты.

Между хитами "Би-2" и песнями сайд-проекта "Нечетный воин" Шура расскажет, как рождались некоторые знаменитые композиции. К сторителлингу присоединится латвийская радиоведущая Наталья Олесик, которая дружит с "Би-2" уже более 20 лет.

Билеты уже в продаже на портале Biļešu Serviss.

Видео: Шура Би-2 снимает клип в Старой Риге

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