Инфографика ЕЦБ снизил процентные ставки

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте принято решение снизить ставку по депозитам овернайт до 3%, основную ставку по операциям рефинансирования - до 3,15%, а ставку по кредитам овернайт - до 3,4%.

Совет отмечает, что процесс замедления инфляции в целом идет по плану. Эксперты ожидают, что базовая инфляция составит в среднем 2,4% в 2024 году, 2,1% в 2025 году, 1,9% в 2026 году и 2,1% в 2027 году, когда начнет действовать расширенная схема торговли выбросами Европейского союза. Что касается инфляции (без учета энергоносителей и продуктов питания), то эксперты ожидают, что она составит в среднем 2,9% в 2024 году, 2,3% в 2025 году и 1,9% в 2026 и 2027 годах.