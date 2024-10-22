Судя по всему, мировая экономика, наконец-то, начинает восстанавливаться после двух неспокойных лет. Но под безмятежной поверхностью - инфляция снижается, экономика в целом растет - скрываются серьезные противоречия и слабости, что выражается в падении уверенности частного сектора.