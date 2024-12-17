Певица Анна Седокова, бывшая жена Яниса Тиммы, в Instagram отреагировала на информацию о смерти спортсмена.
Седокова утром 17 декабря опубликовала в Instagram сториз, в котором со слезами на глазах говорит:
"Я очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы...
Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не шерьте, пожалуйста, я вас очень прошу".
Судя по всему, речь идет о младшем сыне Седоковой Гекторе, которого Янис Тимма любил как своего.
Утро 17 декабря началось с грустной новости - некоторые СМИ сообщили, что в Москве умер латвийский баскетболист Янис Тимма. Еще за день до этого он в соцсетях делился видео. Тимма опубликовал в Instagram сториз, которое посвятил своей любимой - российской певице Анне Седоковой.
Как известно, 16 декабря она отметила свое 42-летие.
В свой день рождения сама Седокова поделилась в социальных сетях постом, в котором оглядывается на прошедший год:
Ранее сообщалось, что 9 декабря этого года суд официально расторг брак Тиммы и Седоковой. Пара рассталась полюбовно, без споров и раздела имущества.
Напомним, российские СМИ сообщают, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде в центре Москвы. В свою очередь, "Медуза" сообщила, что российские агентства ТАСС и "РИА Новости" подтвердили самоубийство Тиммы.
"Чемпионат" отмечает, что тело было обнаружено в бизнес-отеле.
По информации Telegram-канала 112, рядом с телом спортсмена находился телефон, на заставке которого был номер его бывшей жены певицы Анны Седоковой и просьба позвонить ей.
Тимма, который первую игру в сборной провел в 2014 году, в форме сборной Латвии принял участие в 35 официальных матчах, набрав 388 очков, а всего за свою карьеру баскетболист провел 56 матчей за сборную Латвии, набрав 513 очков (в среднем 9,2 очка).
В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании "Лига Ставок" за клуб "Аликсон".
Выступление в России, которая развязала войну в Украине, означало, что дверь в сборную Латвии для Тиммы закрыта.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!