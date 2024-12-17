Ранее сообщалось, что 9 декабря этого года суд официально расторг брак Тиммы и Седоковой. Пара рассталась полюбовно, без споров и раздела имущества.

Напомним, российские СМИ сообщают, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде в центре Москвы. В свою очередь, "Медуза" сообщила, что российские агентства ТАСС и "РИА Новости" подтвердили самоубийство Тиммы.

"Чемпионат" отмечает, что тело было обнаружено в бизнес-отеле.

По информации Telegram-канала 112, рядом с телом спортсмена находился телефон, на заставке которого был номер его бывшей жены певицы Анны Седоковой и просьба позвонить ей.

Тимма, который первую игру в сборной провел в 2014 году, в форме сборной Латвии принял участие в 35 официальных матчах, набрав 388 очков, а всего за свою карьеру баскетболист провел 56 матчей за сборную Латвии, набрав 513 очков (в среднем 9,2 очка).

В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании "Лига Ставок" за клуб "Аликсон".

Выступление в России, которая развязала войну в Украине, означало, что дверь в сборную Латвии для Тиммы закрыта.

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