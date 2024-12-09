Анна Седокова официально развелась с Янисом Тиммой

Баскетболист ушел в загул и страдал на камеру, устраивая прямые эфиры. Он просил прощения у жены и даже говорил, что исправится. "Я придерживаюсь своей любви. Ничто - ни деньги, ни слава - не смогут это изменить, - вздыхал Янис. - 99 процентов моих дорогих подписчиков бесполезны. Оставьте мою семью в покое. На меня плевать. Но хотя бы их оставьте в покое. Это мое решение, и я не вижу в нем ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью".

От предыдущих отношений у экс-солистки "ВИА Гра" есть не только сын, но и дочери Алина и Моника. Тимма же воспитывает сына Кристиана, который появился на свет в 2018-м.

"Так устала от всего… Я не такая сильная, как всем кажется. Но я выдержу. У меня дети. У меня есть я. И я все решу. Как всегда решала. Хватит постоянно от меня чего-то хотеть. Хватит все скидывать на меня. Хватит бесконечно делать больно. Хватит. Я сильная, но у каждой силы есть предел. Но даже если она закончится, я встану. Потому что вставать и идти - это выбор. Сложный и трудный", - делилась мыслями Анна, но отмечала, что все преодолеет ради наследников.

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