Видео Telegram-канал: камера домофона запечатлела последние минуты жизни Тиммы

Российские СМИ сообщают, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде в центре Москвы. В свою очередь, "Медуза" сообщила, что российские агентства ТАСС и "РИА Новости" подтвердили самоубийство Тиммы.

16 декабря в 23:30 баскетболист со стаканом в руках подошел ко входу в дом. Он довольно долго пытался зайти в подъезд.

Примерно в час ночи его тело нашел житель дома, который и вызвал скорую помощь.

В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании "Лига Ставок", представляя команду "Аликсон".