Видео Четыре или шесть рабочих дней? Экономист комментирует неоднозначное мнение предпринимателя

"Эта мысль не совсем неправильна в том смысле, что если мы хотим экономических благ, то нам нужно приложить немного больше усилий в этом процессе. Мы много говорим о выходных днях. Если посмотреть на глобальные тенденции, проводятся эксперименты, где действительно уже работают по четыре дня и так далее. Но иногда эта идея уходит в направлении, куда нам пока еще не время двигаться", - прокомментировал экономист.