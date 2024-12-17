Президент Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) и предприниматель Андрис Бите в СМИ высказал мнение, что вместо четырех рабочих дней в Латвии следует работать шесть, если мы хотим достичь экономического прорыва. Эта идея не совсем ошибочна, заявил экономист SEB банка Дайнис Гашпуйтис в подкасте Piķis un ģēvelis!, комментируя позицию предпринимателя, сообщает портал tv3.lv.
Видео ⟩ Четыре или шесть рабочих дней? Экономист комментирует неоднозначное мнение предпринимателя
"Эта мысль не совсем неправильна в том смысле, что если мы хотим экономических благ, то нам нужно приложить немного больше усилий в этом процессе. Мы много говорим о выходных днях. Если посмотреть на глобальные тенденции, проводятся эксперименты, где действительно уже работают по четыре дня и так далее. Но иногда эта идея уходит в направлении, куда нам пока еще не время двигаться", - прокомментировал экономист.
В то же время он отметил, что в Латвии не слишком много выходных дней, но обществу необходимо больше работать и фокусироваться на экономических аспектах.
Гашпуйтис добавил, что уже существуют учреждения, где четырехдневная рабочая неделя де-факто внедрена.
"Особенно в тех местах, где распространена удаленная работа, где в определенной степени больше внимания уделяется результатам, а не отработанному времени. В этом направлении в отдельных отраслях мы уже продвинулись", - добавил Гашпуйтис.
Видео: Сюжет подкаста Piķis un ģēvelis!
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