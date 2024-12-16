В ряде европейских стран реализованы пилотные проекты, в рамках которых проверяется модель четырехдневной рабочей недели без снижения заработной платы, - говорит Эвия Шалте, руководитель компании по привлечению талантов Nextra Latvia. В Латвии Министерство благосостояния представило поправки к Закону о труде на общественное обсуждение. Что они предусматривают?

Идея сокращенной рабочей недели не нова.

Например, в 2022 году в Великобритании состоялся один из крупнейших пилотных проектов такого рода в мире. В шестимесячном испытании, в котором приняли участие более 60 компаний со штатом около 3000 сотрудников, они работали четыре дня в неделю с полной оплатой. Они работали на 20% короче рабочую неделю, пообещав сохранить производительность.

Результаты были положительными: производительность сотрудников сохранилась или даже улучшилась, они сообщили о большей удовлетворенности работой и меньшем выгорании. Несколько компаний после испытания решили внедрить эту модель на постоянной основе, но большинство вернулись к пятидневной рабочей неделе.

В свою очередь, в Исландии в период с 2015 по 2019 год был реализован обширный пилотный проект, в котором приняли участие более 2500 сотрудников (примерно 1% рабочей силы страны). В этом проекте рабочее время сократилось до 35-36 часов в неделю, но зарплата сохранилась в полном размере.

В Бельгии в 2022 году были приняты новые законы, которые позволяют сотрудникам работать четыре дня в неделю, концентрируя свое полное рабочее время на этих четырех днях. Хотя эта модель не совсем сокращает рабочую неделю, она обеспечивает большую гибкость для сотрудников.