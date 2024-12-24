Латвийский художник оформил дизайны для боя Усика и Фьюри

В преддверии боя, оба спортсмена, а также председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх у себя в социальных сетях начали выкладывать работы, которые нарисовал латвийский художник Владислав Лакше, сообщает портал balticevents.info.

"Для меня большая честь, что рисунки стали частью этого мирового события в профессиональном боксе. Постоянно наблюдаю за карьерой этих спортсменов и сегодня получилось отобразить их в своем творчестве", - поделился своими впечатлениями Лакше.

Как рассказывает сам художник, еще летом с ним связался Турки Аль аш-Шейх и предложил полностью создать дизайнерскую часть финального боя Усик - Фьюри в сотрудничестве со спортивным стриминговым сервисом DAZN. Лакше нарисовал иллюстрации для освещения боя в социальных сетях, а также его дизайнами было оформлено место событий Kingdom Arenа в день боя.

Напомним, что художник ранее уже сотрудничал с Усиком и боксер выкладывал у себя в социальных сетях их совместную работу, когда одержал победу над британским боксером Даниэлем Дюбуа. У Владислава в портфолио работа с Nike, Converse, Pumа, Adidas и баскетбольными командами НБА.

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