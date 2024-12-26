Финская газета Iltalehti сообщает, что в момент выхода из строя кабеля EstLink 2 в среду днем вблизи зоны пролегания подводного электрического финско-эстонского кабеля находилось судно под флагом Гонконга.
СМИ: рядом с кабелем EstLink 2 в момент его отключения было китайское судно
Как сообщает Rus.Postimees, по данным Iltalehti, на основе информации MarineTraffic, контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга находился вблизи кабеля в момент выхода EstLink 2 из строя.
Однако, как отмечает издание, пока невозможно утверждать, связано ли судно с неисправностью, так как компании Elering и Fingrid продолжают искать место повреждения и выяснять, произошло ли оно на суше или в море.
Аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией произошло в среду в 12:26.
Как сообщил BNS оператор Elering, надежность энергоснабжения в Эстонии обеспечена. До конца дня четверга Elering будет использовать имеющиеся в регионе резервные мощности, которые будут задействованы в случае подобных сбоев, чтобы компенсировать электроэнергию, которая должна была поступать по EstLink 2.
Если устранение неисправности займет больше времени, то с пятницы на замену EstLink 2 в эстонском регионе будут включены другие генерирующие установки.
EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 километров — по дну Финского залива и около 14 километров - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.
Финская полиция расследует связь грузового судна с аварийным отключением кабеля EstLink2
Финская полиция расследует, связано ли иностранное грузовое судно с произошедшим в среду аварийным отключением кабеля EstLink2 в Финском заливе.
Полиция не стала уточнять в своем сообщении, связь какого судна изучается с аварией.
Расследование охватывает последовательность событий, и полиция сотрудничает с погранохраной и другими ведомствами.
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