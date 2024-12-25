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Отключен электрокабель EstLink 2 между Эстонией и Финляндией

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Кабель Estlink 2
Кабель Estlink 2 Фото: Mihkel Maripuu

25 декабря произошло аварийное отключение электрического кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию. Об этом сообщил эстонский оператор системы передачи электроэнергии Elering, пишет LETA.

Причина отключения пока неизвестна. Компании Elering и финский оператор электросетей Fingrid ведут расследование, чтобы выяснить, что стало причиной сбоя в работе EstLink 2.

Как подчеркнули в Elering, отключение EstLink 2 не повлияет на надежность электроснабжения, так как будут использованы резервные мощности.

Пропускная способность кабеля EstLink 2 составляет 650 мегаватт. При этом другой электрокабель, соединяющий Эстонию и Финляндию - EstLink 1, - продолжает работать. Его мощность составляет 350 мегаватт.

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