Отключен электрокабель EstLink 2 между Эстонией и Финляндией

Причина отключения пока неизвестна. Компании Elering и финский оператор электросетей Fingrid ведут расследование, чтобы выяснить, что стало причиной сбоя в работе EstLink 2.

Как подчеркнули в Elering, отключение EstLink 2 не повлияет на надежность электроснабжения, так как будут использованы резервные мощности.

Пропускная способность кабеля EstLink 2 составляет 650 мегаватт. При этом другой электрокабель, соединяющий Эстонию и Финляндию - EstLink 1, - продолжает работать. Его мощность составляет 350 мегаватт.

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