Повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море заставили еще раз задуматься о надежности критической инфраструктуры. Однако в море проходят не только телекоммуникационные, но и энергетические кабели высокого напряжения. И энергосистема Латвии чувствительна к их исправности: так, недавняя авария на EstLink-2 отразилась на ценах на электричество. Что будет, если эта инфраструктура выйдет из строя, особенно после отключения от высоковольтных сетей России и Беларуси (БРЭЛЛ)? TVNET+ публикует карту инфраструктуры и мнение экспертов.
Для абонентов
Подводное электричество: что будет, если выйдут из строя кабели, снабжающие Латвию. И как это повлияет на цены?
В феврале 2025 года страны Балтии отключатся от БРЭЛЛ и станут частью европейской энергосистемы. Синхронизация с европейской сетью обошлась в общей сложности в 460 миллионов евро.
Отметим, что и в Латвии, и в Литве и в Эстонии имеется дефицит генерирующих мощностей - потребляется электричества больше, чем производится.