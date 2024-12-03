Подводное электричество: что будет, если выйдут из строя кабели, снабжающие Латвию. И как это повлияет на цены?

Повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море заставили еще раз задуматься о надежности критической инфраструктуры. Однако в море проходят не только телекоммуникационные, но и энергетические кабели высокого напряжения. И энергосистема Латвии чувствительна к их исправности: так, недавняя авария на EstLink-2 отразилась на ценах на электричество. Что будет, если эта инфраструктура выйдет из строя, особенно после отключения от высоковольтных сетей России и Беларуси (БРЭЛЛ)? TVNET+ публикует карту инфраструктуры и мнение экспертов.