Как подчеркнула премьер, чтобы укрепить энергетическую независимость региона, в феврале следующего года страны Балтии отключатся от совместной с Россией и Беларусью энергетической системы БРЭЛЛ и подключатся к европейской сети.

Силиня сообщила, что поддерживает контакты с финским и эстонским коллегами по поводу повреждения кабеля EstLink 2.

"Латвия готова оказать помощь в случае необходимости. Мы координируем свои действия по безопасности в Балтийском море на уровне глав правительств", - сказала премьер,

добавив, что Национальные вооруженные силы усилили наблюдение и регулярные проверки критической инфраструктуры в море.

Президент Эдгар Ринкевич заявил в социальных сетях, что повреждение подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, скорее всего, не было случайностью.

"Защита критически важной морской инфраструктуры должна быть одной из основных задач НАТО в Балтийском море", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, в среду вышел из строя электрический кабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, а позже стало известно, что повреждены также три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией.

Финская пресса сообщила, что в момент выхода из строя кабеля вблизи находилось судно под флагом Гонконга - контейнеровоз Xin Xin Tian 2.

В свою очередь позже появились сообщения о том, что финские власти для расследования инцидента доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно Eagle S, которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем.

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