Страны Балтии обладают достаточными мощностями производства электроэнергии, однако инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море являются серьезной проблемой, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, комментируя последние инциденты в Финском заливе.
Премьер о повреждении EstLink 2: у стран Балтии достаточно мощностей производства электроэнергии
Как подчеркнула премьер, чтобы укрепить энергетическую независимость региона, в феврале следующего года страны Балтии отключатся от совместной с Россией и Беларусью энергетической системы БРЭЛЛ и подключатся к европейской сети.
Силиня сообщила, что поддерживает контакты с финским и эстонским коллегами по поводу повреждения кабеля EstLink 2.
"Латвия готова оказать помощь в случае необходимости. Мы координируем свои действия по безопасности в Балтийском море на уровне глав правительств", - сказала премьер,
добавив, что Национальные вооруженные силы усилили наблюдение и регулярные проверки критической инфраструктуры в море.
Президент Эдгар Ринкевич заявил в социальных сетях, что повреждение подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, скорее всего, не было случайностью.
"Защита критически важной морской инфраструктуры должна быть одной из основных задач НАТО в Балтийском море", - подчеркнул президент.
Как сообщалось, в среду вышел из строя электрический кабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, а позже стало известно, что повреждены также три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией.
Финская пресса сообщила, что в момент выхода из строя кабеля вблизи находилось судно под флагом Гонконга - контейнеровоз Xin Xin Tian 2.
В свою очередь позже появились сообщения о том, что финские власти для расследования инцидента доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно Eagle S, которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем.
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